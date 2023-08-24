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Віцеканцлер Німеччини розкритикував свою розвідку за прогнози щодо війни в Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 24 серпня 2023, 13:42
Віцеканцлер Німеччини розкритикував свою розвідку за прогнози щодо війни в Україні
РОБЕРТ ГАБЕК, СКРИНШОТ

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек обурений тим, що Федеральна розвідувальна служба (BND), на відміну від інших спецслужб, помилялася у своїх прогнозах щодо перебігу повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Джерело: "Європейська правда"; Роберт Габек в інтерв'ю журналісту Штефану Ламбі для його книги "Надзвичайна ситуація. Управління під час війни" – Die Welt

Деталі: За його словами, на відміну від спецслужб Великої Британії та США, "інші спецслужби говорили: "це навчання, до найгіршого не дійде", але дійшло до найгіршого". Він уточнив, що має на увазі німецьку BND.

"(Наші) спецслужби прогнозували, що Путін окупує всю Україну через 24, 48 годин", – згадує Габек.

Нагадаємо, що через два дні після повномасштабного вторгнення РФ німецький уряд прийняв рішення про початок постачання зброї в Україну.

Раніше BND розпочала внутрішню перевірку у зв’язку з тим, що не змогла передбачити спробу заколоту в Росії з боку приватної військової компанії "Вагнер", а її керівнику Бруно Калю може загрожувати відставка.

ЗМІ також інформували, що Бундестаг перевіряє, чому німецька розвідка не була готова до подій в Афганістані у 2021 році, коли владу захопив "Талібан".  Пригадується і гучний інцидент із викриттям шпигуна Карстена Л. наприкінці минулого року.

Крім того, очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль опинився в Києві в день повномасштабного вторгнення Росії та був змушений евакуюватись звідти.

Теми: Німеччинарозвідкавійна
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