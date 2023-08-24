Вице-канцлер Германии раскритиковал свою разведку за прогнозы относительно войны в Украине

Вице-канцлер Германии Роберт Габек возмущен тем, что Федеральная разведывательная служба (BND), в отличие от других спецслужб, ошибалась в своих прогнозах относительно хода полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Источник: "Европейская правда"; Роберт Габек в интервью журналисту Штефану Ламби для его книги "Чрезвычайная ситуация. Управление во время войны" – Die Welt

По его словам, в отличие от спецслужб Великобритании и США, "другие спецслужбы говорили: "это учения, до худшего не дойдет", но дошло до худшего". Он уточнил, что имеет в виду немецкую BND.

"(Наши) спецслужбы прогнозировали, что Путин оккупирует всю Украину через 24, 48 часов", – вспоминает Хабек.

Напомним, через два дня после полномасштабного вторжения РФ немецкое правительство приняло решение о начале поставок оружия в Украину.

Ранее BND начала внутреннюю проверку в связи с тем, что не смогла предвидеть попытку мятежа в России со стороны частной военной компании "Вагнер", а ее руководителю Бруно Калю может грозить отставка.

СМИ также информировали, что Бундестаг проверяет, почему немецкая разведка не была готова к событиям в Афганистане в 2021 году, когда власть захватил "Талибан". Вспоминается и громкий инцидент с разоблачением шпиона Карстена Л. в конце прошлого года.

Кроме того, глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль оказался в Киеве в день полномасштабного вторжения России и был вынужден эвакуироваться оттуда.