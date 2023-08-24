Вивідував дані про ТЕЦ, займаючись їхнім страхуванням – СБУ затримала агента РФ

СБУ затримала агента РФ, який вивідував дані про стан українських ТЕЦ. Фото: СБУ

СБУ затримала агента рф, який "готував" обстріл київських ТЕЦ, укладаючи договори страхування з керівниками київських енергетичних підприємств.

Джерело: СБУ

Деталі: Зловмисник – директор департаменту однієї із столичних страхових компаній. Він проводив особисті зустрічі з керівниками київських енергогенеруючих підприємств під приводом укладення договорів страхування.

Але насправді він використовував цю "тему" як привід, щоб дізнатися від співрозмовників максимум інформації про факти та наслідки російських "прильотів" по електростанціях.

Дослівно: "Усі отримані розвіддані ворожий агент передавав через месенджер своєму московському "куратору" – кадровому співробітнику російського гру.

Розвідувальна інформація була потрібна для підготовки і коригування повторних повітряних ударів по енергопідприємствах столиці на період опалювального сезону".

Деталі: Співробітники СБУ затримали російського агента за місцем його проживання в одному із селищ Київської області. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення за державну зраду.