Выведывал данные о ТЭЦ, занимаясь их страхованием – СБУ задержала агента РФ
СБУ задержала агента рф, который "готовил" обстрел киевских ТЭЦ, заключая договоры страхования с руководителями киевских энергетических предприятий.
Источник: СБУ
Детали: Злоумышленник – директор департамента одной из столичных страховых компаний. Он проводил личные встречи с руководителями киевских энергогенерирующих предприятий под предлогом заключения договоров страхования.
Но на самом деле он использовал эту "тему" как повод, чтобы узнать от собеседников максимум информации о фактах и последствиях российских "прилетов" по электростанциям.
Дословно: "Все полученные разведданные вражеский агент передавал через мессенджер своему московскому "куратору" - кадровому сотруднику российского гру.
Разведывательная информация была нужна для подготовки и корректировки повторных воздушных ударов по энергопредприятиям столицы на период отопительного сезона".
Детали: Сотрудники СБУ задержали российского агента по месту его жительства в одном из поселков Киевской области. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение за государственную измену.