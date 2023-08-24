Выведывал данные о ТЭЦ, занимаясь их страхованием – СБУ задержала агента РФ

СБУ задержала агента РФ, который выведывал данные о состоянии украинских ТЭЦ. Фото: СБУ

СБУ задержала агента рф, который "готовил" обстрел киевских ТЭЦ, заключая договоры страхования с руководителями киевских энергетических предприятий.

Источник: СБУ

Детали: Злоумышленник – директор департамента одной из столичных страховых компаний. Он проводил личные встречи с руководителями киевских энергогенерирующих предприятий под предлогом заключения договоров страхования.

Но на самом деле он использовал эту "тему" как повод, чтобы узнать от собеседников максимум информации о фактах и последствиях российских "прилетов" по электростанциям.

Дословно: "Все полученные разведданные вражеский агент передавал через мессенджер своему московскому "куратору" - кадровому сотруднику российского гру.

Разведывательная информация была нужна для подготовки и корректировки повторных воздушных ударов по энергопредприятиям столицы на период отопительного сезона".

Детали: Сотрудники СБУ задержали российского агента по месту его жительства в одном из поселков Киевской области. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение за государственную измену.