У Верховній Раді винесли прапор з 1991 року

У залу Верховної Ради в День Незалежності внесли прапор України, який вносили вперше у пленарну залу 24 серпня 1991 року після ухвалення Акту проголошення незалежності України.

Джерело: нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: Железняк повідомив, що у засіданні Ради взяли участь представники різних держав та дипломати.

Пряма мова: "І святкову частину закінчили внесенням саме того прапору, який внесли у пленарну залу 24 серпня 1991 року після ухвалення Акту проголошення незалежності України".

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