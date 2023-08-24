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У Верховній Раді винесли прапор з 1991 року

"Українська правда"Четвер, 24 серпня 2023, 15:03
У Верховній Раді винесли прапор з 1991 року
скриншот з відео Ярослава Железняка

У залу Верховної Ради в День Незалежності внесли прапор України, який вносили вперше у пленарну залу 24 серпня 1991 року після ухвалення Акту проголошення незалежності України. 

Джерело: нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: Железняк повідомив, що у засіданні Ради взяли участь представники різних держав та дипломати.

Пряма мова: "І святкову частину закінчили внесенням саме того прапору, який внесли у пленарну залу 24 серпня 1991 року після ухвалення Акту проголошення незалежності України".

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітали українців із 32-ю річницею Дня Незалежності України.
  • У Криму в День Незалежності замайорів прапор України.
  • У День незалежності України президент США Джо Байден запевнив українців у подальшій підтримці і анонсував нові санкції проти причетних до примусового вивезення українських дітей.
  • Google привітав Україну з 32-ою річницею незалежності святковим дудлом.

Теми: Верховна РадаДень Незалежності
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