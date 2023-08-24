У Верховній Раді винесли прапор з 1991 року
Четвер, 24 серпня 2023, 15:03
У залу Верховної Ради в День Незалежності внесли прапор України, який вносили вперше у пленарну залу 24 серпня 1991 року після ухвалення Акту проголошення незалежності України.
Джерело: нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram
Деталі: Железняк повідомив, що у засіданні Ради взяли участь представники різних держав та дипломати.
Пряма мова: "І святкову частину закінчили внесенням саме того прапору, який внесли у пленарну залу 24 серпня 1991 року після ухвалення Акту проголошення незалежності України".
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