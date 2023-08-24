В Верховной Раде вынесли флаг с 1991 года

В зал Верховной Рады в День Независимости внесли флаг Украины, который вносили впервые в пленарный зал 24 августа 1991 года после принятия Акта провозглашения независимости Украины.

Источник: нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Детали: Железняк сообщил, что в заседании Рады приняли участие представители различных государств и дипломаты.

Прямая речь: "И праздничную часть закончили внесением именно того флага, который внесли в пленарный зал 24 августа 1991 года после принятия Акта провозглашения независимости Украины".

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