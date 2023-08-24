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В Верховной Раде вынесли флаг с 1991 года

"Украинская правда"Четверг, 24 августа 2023, 15:03
В Верховной Раде вынесли флаг с 1991 года
скриншот из видео Ярослава Железняка

В зал Верховной Рады в День Независимости внесли флаг Украины, который вносили впервые в пленарный зал 24 августа 1991 года после принятия Акта провозглашения независимости Украины.

Источник: нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Детали: Железняк сообщил, что в заседании Рады приняли участие представители различных государств и дипломаты.

Прямая речь: "И праздничную часть закончили внесением именно того флага, который внесли в пленарный зал 24 августа 1991 года после принятия Акта провозглашения независимости Украины".

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравили украинцев с 32-й годовщиной Дня Независимости Украины.
  • В Крыму в День Независимости появился флаг Украины.
  • В День независимости Украины президент США Джо Байден заверил украинцев в дальнейшей поддержке и анонсировал новые санкции против причастных к принудительному вывозу украинских детей.
  • Google поздравил Украину с 32-й годовщиной независимости праздничным дудлом.

Темы: Верховная РадаДень Независимости
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