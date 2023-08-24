В Верховной Раде вынесли флаг с 1991 года
Четверг, 24 августа 2023, 15:03
В зал Верховной Рады в День Независимости внесли флаг Украины, который вносили впервые в пленарный зал 24 августа 1991 года после принятия Акта провозглашения независимости Украины.
Источник: нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram
Детали: Железняк сообщил, что в заседании Рады приняли участие представители различных государств и дипломаты.
Прямая речь: "И праздничную часть закончили внесением именно того флага, который внесли в пленарный зал 24 августа 1991 года после принятия Акта провозглашения независимости Украины".
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравили украинцев с 32-й годовщиной Дня Независимости Украины.
- В Крыму в День Независимости появился флаг Украины.
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- Google поздравил Украину с 32-й годовщиной независимости праздничным дудлом.