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Угорщина збирається продовжити заборону на ввезення зерна з України

"Європейська правда"Четвер, 24 серпня 2023, 16:24
Угорщина збирається продовжити заборону на ввезення зерна з України
Getty Images

Джерело: керівник апарату прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуйяш на брифінгу в четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Угорщина хоче, щоб заборона ЄС на внутрішній продаж українського зерна була продовжена в п'яти країнах-членах Євросоюзу, що межують з Україною, після того, як 15 вересня закінчаться поточні заходи.

"Угорщина попросить ЄС продовжити заборону з 16 вересня", – сказав Гергей Гуйяш.

У травні Європейський Союз дозволив Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині заборонити внутрішній продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику, дозволивши при цьому транзит таких вантажів для експорту в інші країни. Термін дії цієї заборони закінчується 15 вересня.

Нагадаємо:

  • Польща вже заявила, що не скасує заборону, навіть якщо ЄС не погодиться на її продовження. Готовність Угорщини піти на аналогічний крок посилює позицію Варшави. 
  • Як повідомлялося, переважна більшість держав-членів Європейського Союзу не підтримує продовження після 15 вересня ембарго на імпорт зерна з України, і в разі односторонніх кроків Польщі деякі країни можуть вдатись до контрзаходів.
  • Україна тверда у своїх вимогах про те, що ЄС має скасувати односторонні обмеження для українського експорту, і вважає, що Брюссель має домовитися з Польщею.

Теми: УгорщинаУкраїназерно
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