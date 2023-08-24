Угорщина збирається продовжити заборону на ввезення зерна з України

Угорщина готова знову ввести національну заборону на імпорт українського зерна, якщо ЄС не продовжить цей захід після 15 вересня.

Джерело: керівник апарату прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуйяш на брифінгу в четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Угорщина хоче, щоб заборона ЄС на внутрішній продаж українського зерна була продовжена в п'яти країнах-членах Євросоюзу, що межують з Україною, після того, як 15 вересня закінчаться поточні заходи.

"Угорщина попросить ЄС продовжити заборону з 16 вересня", – сказав Гергей Гуйяш.

У травні Європейський Союз дозволив Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині заборонити внутрішній продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику, дозволивши при цьому транзит таких вантажів для експорту в інші країни. Термін дії цієї заборони закінчується 15 вересня.

Нагадаємо: