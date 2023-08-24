Угорщина збирається продовжити заборону на ввезення зерна з України
Четвер, 24 серпня 2023, 16:24
Джерело: керівник апарату прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуйяш на брифінгу в четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters
Деталі: Угорщина хоче, щоб заборона ЄС на внутрішній продаж українського зерна була продовжена в п'яти країнах-членах Євросоюзу, що межують з Україною, після того, як 15 вересня закінчаться поточні заходи.
"Угорщина попросить ЄС продовжити заборону з 16 вересня", – сказав Гергей Гуйяш.
У травні Європейський Союз дозволив Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині заборонити внутрішній продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику, дозволивши при цьому транзит таких вантажів для експорту в інші країни. Термін дії цієї заборони закінчується 15 вересня.
Нагадаємо:
- Польща вже заявила, що не скасує заборону, навіть якщо ЄС не погодиться на її продовження. Готовність Угорщини піти на аналогічний крок посилює позицію Варшави.
- Як повідомлялося, переважна більшість держав-членів Європейського Союзу не підтримує продовження після 15 вересня ембарго на імпорт зерна з України, і в разі односторонніх кроків Польщі деякі країни можуть вдатись до контрзаходів.
- Україна тверда у своїх вимогах про те, що ЄС має скасувати односторонні обмеження для українського експорту, і вважає, що Брюссель має домовитися з Польщею.