Венгрия собирается продлить запрет на ввоз зерна из Украины
Венгрия готова снова ввести национальный запрет на импорт украинского зерна, если ЕС не продлит эту меру после 15 сентября.
Источник: руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш на брифинге в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters
Детали: Венгрия хочет, чтобы запрет ЕС на внутреннюю продажу украинского зерна был продлен в пяти странах-членах Евросоюза, граничащих с Украиной, после того, как 15 сентября закончатся текущие меры.
"Венгрия попросит ЕС продлить запрет с 16 сентября", – сказал Гергей Гуйяш, добавив, что Венгрия готова снова ввести национальный запрет на импорт, если ЕС не продлит эту меру.
В мае Европейский Союз разрешил Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии запретить внутреннюю продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, разрешив при этом транзит таких грузов для экспорта в другие страны. Срок действия этого запрета истекает 15 сентября.
- Польша уже заявила, что не отменит запрет, даже если ЕС не согласится на его продление. Готовность Венгрии пойти на аналогичный шаг усиливает позицию Варшавы.
- Как сообщалось, подавляющее большинство государств-членов Европейского Союза не поддерживает продление после 15 сентября эмбарго на импорт зерна из Украины, и в случае односторонних шагов Польши некоторые страны могут прибегнуть к контрмерам.
- Украина тверда в своих требованиях о том, что ЕС должен отменить односторонние ограничения для украинского экспорта, и считает, что Брюссель должен договориться с Польшей.