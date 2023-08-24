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Венгрия собирается продлить запрет на ввоз зерна из Украины

"Европейская правда"Четверг, 24 августа 2023, 16:24
Венгрия собирается продлить запрет на ввоз зерна из Украины
Getty Images

Венгрия готова снова ввести национальный запрет на импорт украинского зерна, если ЕС не продлит эту меру после 15 сентября.

Источник: руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш на брифинге в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Венгрия хочет, чтобы запрет ЕС на внутреннюю продажу украинского зерна был продлен в пяти странах-членах Евросоюза, граничащих с Украиной, после того, как 15 сентября закончатся текущие меры.

"Венгрия попросит ЕС продлить запрет с 16 сентября", – сказал Гергей Гуйяш, добавив, что Венгрия готова снова ввести национальный запрет на импорт, если ЕС не продлит эту меру.

В мае Европейский Союз разрешил Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии запретить внутреннюю продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, разрешив при этом транзит таких грузов для экспорта в другие страны. Срок действия этого запрета истекает 15 сентября.

Напомним:
  • Польша уже заявила, что не отменит запрет, даже если ЕС не согласится на его продление. Готовность Венгрии пойти на аналогичный шаг усиливает позицию Варшавы.
  • Как сообщалось, подавляющее большинство государств-членов Европейского Союза не поддерживает продление после 15 сентября эмбарго на импорт зерна из Украины, и в случае односторонних шагов Польши некоторые страны могут прибегнуть к контрмерам.
  • Украина тверда в своих требованиях о том, что ЕС должен отменить односторонние ограничения для украинского экспорта, и считает, что Брюссель должен договориться с Польшей.

Темы: ВенгрияУкраиназерно
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