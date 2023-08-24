Венгрия собирается продлить запрет на ввоз зерна из Украины

Венгрия готова снова ввести национальный запрет на импорт украинского зерна, если ЕС не продлит эту меру после 15 сентября.

Источник: руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш на брифинге в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Венгрия хочет, чтобы запрет ЕС на внутреннюю продажу украинского зерна был продлен в пяти странах-членах Евросоюза, граничащих с Украиной, после того, как 15 сентября закончатся текущие меры.

"Венгрия попросит ЕС продлить запрет с 16 сентября", – сказал Гергей Гуйяш, добавив, что Венгрия готова снова ввести национальный запрет на импорт, если ЕС не продлит эту меру.

В мае Европейский Союз разрешил Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии запретить внутреннюю продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, разрешив при этом транзит таких грузов для экспорта в другие страны. Срок действия этого запрета истекает 15 сентября.

Напомним: