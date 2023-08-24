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Три країни погодилися надати Україні F-16 – Зеленський підтвердив

"Українська правда"Четвер, 24 серпня 2023, 17:54
Три країни погодилися надати Україні F-16 – Зеленський підтвердив
F-16, Getty Images

На сьогодні вже три країни – Нідерланди, Данія та Норвегія – підтвердили готовність надати Україні винищувачі F-16 після навчання пілотів та інженерів.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час спільної з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере пресконференції у Києві, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Зеленського: "У нас три країни, які погодились передати Україні після тренування F-16, – Данія, Нідерланди, Норвегія. Ми дуже вдячні цим трьом державам".

Деталі: Президент подякував главі норвезького уряду за "важливе та історичне" рішення передати Україні літаки.

Президент також висловив вдячність США, адже літаки F-16 є американською технологією.

Водночас на запитання, чи не замало Україні надають літаків F-16, глава держави сказав: "Складно буде говорити про кількість. Я вважаю, що треба бути вдячними за будь-яку кількість. І з чого ви взяли, що буде так мало? Подивимось".

Цьому передувало: 24 серпня ЗМІ повідомили, що Норвегія готова передати Україні літаки F-16, серед яких два надаються для навчання, проте точна кількість іще опрацьовуватиметься.

Теми: винищувачіНорвегіядопомога УкраїніЗеленський
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