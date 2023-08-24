Три страны согласились предоставить Украине F-16 – Зеленский подтвердил

На сегодняшний день уже три страны – Нидерланды, Дания и Норвегия – подтвердили готовность предоставить Украине истребители F-16 после обучения пилотов и инженеров.

Источник: президент Владимир Зеленский во время совместной с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере пресс-конференции в Киеве, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Зеленского: "У нас три страны, которые согласились передать Украине после тренировки F-16, – Дания, Нидерланды, Норвегия. Мы очень благодарны этим трем государствам".

Детали: Президент поблагодарил главу норвежского правительства за "важное и историческое" решение передать Украине самолеты.

Президент также выразил благодарность США, так как самолеты F-16 являются американской технологией.

В то же время на вопрос, не мало ли Украине предоставляют самолетов F-16, глава государства сказал: "Сложно будет говорить о количестве. Я считаю, что надо быть благодарными за любое количество. И с чего вы взяли, что будет так мало? Посмотрим".

Этому предшествовало: 24 августа СМИ сообщили, что Норвегия готова передать Украине самолеты F-16, среди которых два предоставляются для обучения, однако точное количество еще будет прорабатываться.