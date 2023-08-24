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На День Незалежності Кличко відкрив сквер у Парижі

"Українська правда"Четвер, 24 серпня 2023, 18:10
На День Незалежності Кличко відкрив сквер у Парижі
відкриття київського скверу в парижі. Фото: Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко разом із мером Парижа Анн Ідальго у День Незалежності відкрив Київський сквер у французькій столиці.

Джерело: Віталій Кличко у Telegram

Деталі: За словами Кличка, сквер розташований в центрі Парижа, біля музею Пті-Пале, поруч з Єлисейськими полями.

На відкриття також прийшли українці та українські бійці, які лікуються та проходять реабілітацію у Парижі.

 
Фото: telegram Віталія кличка

Пряма мова Кличка: "Символічно, що ця подія відбулася в День Незалежності України. Столиця Франції демонструє підтримку французьким народом боротьби українців за спільні європейські цінності – свободу, рівність та верховенство права".

Передісторія:

  • У червні 2023 року французька влада вирішила підтримати членство України в Північноатлантичному Альянсі за зразком Польщі та країн Балтії, відмовившись від більш обережної позиції для посилення тиску на Росію. 
  • 23 червня Франція передала Україні обладнання для створення 3D-моделей місць воєнних злочинів, що допоможе готувати матеріали справ зокрема щодо руйнування цивільної інфраструктури. 
  • Як Париж підтримує Україну і чому французів все ще турбує майбутнє Росії?

Теми: Віталій КличкоФранція
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