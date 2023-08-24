На День Незалежності Кличко відкрив сквер у Парижі

Мер Києва Віталій Кличко разом із мером Парижа Анн Ідальго у День Незалежності відкрив Київський сквер у французькій столиці.

Джерело: Віталій Кличко у Telegram

Деталі: За словами Кличка, сквер розташований в центрі Парижа, біля музею Пті-Пале, поруч з Єлисейськими полями.

На відкриття також прийшли українці та українські бійці, які лікуються та проходять реабілітацію у Парижі.

Фото: telegram Віталія кличка

Пряма мова Кличка: "Символічно, що ця подія відбулася в День Незалежності України. Столиця Франції демонструє підтримку французьким народом боротьби українців за спільні європейські цінності – свободу, рівність та верховенство права".

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