На День Независимости Кличко открыл сквер в Париже
Четверг, 24 августа 2023, 18:10
Мэр Киева Виталий Кличко вместе с мэром Парижа Анн Идальго в День Независимости открыл Киевский сквер во французской столице.
Источник: Виталий Кличко в Telegram
Детали: По словам Кличко, сквер расположен в центре Парижа, возле музея Пти-Пале, рядом с Елисейскими полями.
На открытие также пришли украинцы и украинские бойцы, которые лечатся и проходят реабилитацию в Париже.
Прямая речь Кличко: "Символично, что это событие произошло в День Независимости Украины. Столица Франции демонстрирует поддержку французским народом борьбы украинцев за общие европейские ценности - свободу, равенство и верховенство права".
Предистория:
- В июне 2023 года французские власти решили поддержать членство Украины в Североатлантическом Альянсе по образцу Польши и стран Балтии, отказавшись от более осторожной позиции для усиления давления на Россию.
- 23 июня Франция передала Украине оборудование для создания 3D-моделей мест военных преступлений, что поможет готовить материалы дел, в частности по разрушению гражданской инфраструктуры.
- Как Париж поддерживает Украину и почему французов все еще беспокоит будущее России?