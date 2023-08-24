На День Независимости Кличко открыл сквер в Париже

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с мэром Парижа Анн Идальго в День Независимости открыл Киевский сквер во французской столице.

Источник: Виталий Кличко в Telegram

Детали: По словам Кличко, сквер расположен в центре Парижа, возле музея Пти-Пале, рядом с Елисейскими полями.

На открытие также пришли украинцы и украинские бойцы, которые лечатся и проходят реабилитацию в Париже.

ФОТО: TELEGRAM ВИТАЛИЯ КЛИЧКО

Прямая речь Кличко: "Символично, что это событие произошло в День Независимости Украины. Столица Франции демонстрирует поддержку французским народом борьбы украинцев за общие европейские ценности - свободу, равенство и верховенство права".

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