Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На День Независимости Кличко открыл сквер в Париже

"Украинская правда"Четверг, 24 августа 2023, 18:10
На День Независимости Кличко открыл сквер в Париже
открытие киевского сквера в париже. Фото: Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с мэром Парижа Анн Идальго в День Независимости открыл Киевский сквер во французской столице.

Источник: Виталий Кличко в Telegram

Детали: По словам Кличко, сквер расположен в центре Парижа, возле музея Пти-Пале, рядом с Елисейскими полями.

На открытие также пришли украинцы и украинские бойцы, которые лечатся и проходят реабилитацию в Париже.

 
ФОТО: TELEGRAM ВИТАЛИЯ КЛИЧКО

Прямая речь Кличко: "Символично, что это событие произошло в День Независимости Украины. Столица Франции демонстрирует поддержку французским народом борьбы украинцев за общие европейские ценности - свободу, равенство и верховенство права".

Предистория:

  • В июне 2023 года французские власти решили поддержать членство Украины в Североатлантическом Альянсе по образцу Польши и стран Балтии, отказавшись от более осторожной позиции для усиления давления на Россию.
  • 23 июня Франция передала Украине оборудование для создания 3D-моделей мест военных преступлений, что поможет готовить материалы дел, в частности по разрушению гражданской инфраструктуры.
  • Как Париж поддерживает Украину и почему французов все еще беспокоит будущее России?

Темы: Виталий КличкоФранция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба объяснил, почему нельзя договариваться о мире с Путиным: Нет доверия

Шурма назвал Коломойского заказчиком расследования Bihus.Info, там ответили

След Авакова: журналисты выяснили, кто владеет Telegram-каналом "Труха"

Зеленский уволил главу Донецкой ОВА Кириленко

МИД отреагировал на слова Путина о еврейском происхождении Зеленского

Блинкен в среду приедет в Киев - СМИ

Все новости...
Виталий Кличко
Кличко просит не допустить на День независимости массовых мероприятий "зрелищного характера"
Снос 200-летней усадьбы на Подоле: Кличко инициирует ряд шагов
Признает ли Австрия Фирташа дипломатом?
Последние новости
02:51
Украинские военные продвигаются вдоль российских укреплений на Запорожье - ISW
01:42
ЦНС: на Запорожье оккупанты готовятся к отступлению − разграбили завод в Токмаке
01:03
Кубинцев заставляли воевать за Россию в Украине — МИД Кубы
00:42
В Одесской области угроза применения "Шахедов" — ПС
00:24
Минобороны РФ заявило об атаке беспилотников на Брянщине
00:05
Зеленский о снабжении ВСУ: Все запросы воинов будут у генералов
23:37
В Белом доме увидели действие санкций из-за переговоров России с КНДР
23:26
Оккупанты накрыли огнем артиллерии Константиновку и Шахтерское: 5 раненых
23:04
Россияне запустили беспилотники по южным областям и активизировали авиацию - ПС
22:35
Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине
Все новости...
Реклама: