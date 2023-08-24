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На День Независимости Кличко открыл сквер в Париже

"Украинская правда"Четверг, 24 августа 2023, 18:10
На День Независимости Кличко открыл сквер в Париже
открытие киевского сквера в париже. Фото: Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с мэром Парижа Анн Идальго в День Независимости открыл Киевский сквер во французской столице.

Источник: Виталий Кличко в Telegram

Детали: По словам Кличко, сквер расположен в центре Парижа, возле музея Пти-Пале, рядом с Елисейскими полями.

На открытие также пришли украинцы и украинские бойцы, которые лечатся и проходят реабилитацию в Париже.

 
ФОТО: TELEGRAM ВИТАЛИЯ КЛИЧКО

Прямая речь Кличко: "Символично, что это событие произошло в День Независимости Украины. Столица Франции демонстрирует поддержку французским народом борьбы украинцев за общие европейские ценности - свободу, равенство и верховенство права".

Предистория:

  • В июне 2023 года французские власти решили поддержать членство Украины в Североатлантическом Альянсе по образцу Польши и стран Балтии, отказавшись от более осторожной позиции для усиления давления на Россию.
  • 23 июня Франция передала Украине оборудование для создания 3D-моделей мест военных преступлений, что поможет готовить материалы дел, в частности по разрушению гражданской инфраструктуры.
  • Как Париж поддерживает Украину и почему французов все еще беспокоит будущее России?

Темы: Виталий КличкоФранция
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