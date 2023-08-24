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Залужний заявив американцям, що ЗСУ на порозі прориву — WSJ

Станіслав ПогоріловЧетвер, 24 серпня 2023, 23:02
Залужний заявив американцям, що ЗСУ на порозі прориву — WSJ
ЗАЛУЖНИЙ, ФОТО: FACEBOOK-СТОРІНКА ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заявив американським офіційним особам, що українські військові знаходяться на порозі прориву під час контрнаступу.

Джерело: The Wall Street Journal

Дослівно: "На думку американських чиновників, для України ще не пізно досягти успіху. Українські командири також кажуть, що час для їхнього контрнаступу ще не вичерпано, а Залужний заявив американським офіційним особам, що його сили перебувають на порозі прориву".

Деталі: Повідомляється, що американські та українські посадовці вже кілька тижнів ведуть інтенсивні кулуарні дебати щодо стратегії і тактики пожвавлення повільного контрнаступу Києва.

Американські військові закликають українців сконцентрувати свої сили, щоб спробувати прорвати російську оборону і просунутися до Азовського моря. 

За останні тижні Київ вніс деякі корективи, але обидві сторони все ще розходяться в думках щодо того, як переломити ситуацію з росіянами за той обмежений час, який у них є до настання зими.

Американська порада ґрунтується на розрахунку, що тієї кількості озброєння, яку США надали Україні на понад $43 млрд достатньо для наступу, і навряд чи вона повториться на такому ж рівні у наступному році році.

"Ми створили цю сталеву гору для контрнаступу. Ми не можемо зробити це знову. Такої можливості не існує", - - сказав один колишній американський чиновник.

У свою чергу Залужний наголосив, що ця війна "не боротьба з повстанцями". "Це Курська битва", - пояснив він на прикладі однієї з найбільших битв Другої світової війни.

Після того, як американські офіційні особи застерегли від розпорошення зусиль, українці скоригували свою стратегію і перейшли до оборони у східній частині Запоріжжя. Ця зміна дозволила українцям зберегти свої сили для основного наступу в іншому місці і обмежити використання артилерії.

Але американські офіційні особи кажуть, що українці все ще занадто розпорошені для концентрованого наступу на південь з численними бригадами, розгорнутими на сході, і все ще не поєднують використання артилерії, механізованих підрозділів і зусиль з розмінування.

Теми: контрнаступвійна
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