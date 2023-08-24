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Залужный заявил американцам, что ВСУ на пороге прорыва - WSJ

Станислав ПогориловЧетверг, 24 августа 2023, 23:02
Залужный заявил американцам, что ВСУ на пороге прорыва - WSJ
ЗАЛУЖНЫЙ, ФОТО: FACEBOOK-СТРАНИЦА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный заявил американским официальным лицам, что украинские военные находятся на пороге прорыва во время контрнаступления.

Источник: The Wall Street Journal

Дословно: "По мнению американских чиновников, для Украины еще не поздно достичь успеха. Украинские командиры также говорят, что время для их контрнаступления еще не исчерпано, а Залужный заявил американским официальным лицам, что его силы находятся на пороге прорыва".

Детали: Сообщается, что американские и украинские чиновники уже несколько недель ведут интенсивные кулуарные дебаты по стратегии и тактике оживления медленного контрнаступления Киева.

Американские военные призывают украинцев сконцентрировать свои силы, чтобы попытаться прорвать российскую оборону и продвинуться к Азовскому морю. 

За последние недели Киев внес некоторые коррективы, но обе стороны все еще расходятся во мнениях относительно того, как переломить ситуацию с россиянами за то ограниченное время, которое у них есть до наступления зимы.

Американский совет основывается на расчете, что того количества вооружения, которое США предоставили Украине на более $43 млрд достаточно для наступления, и вряд ли оно повторится на таком же уровне в следующем году году.

"Мы создали эту стальную гору для контрнаступления. Мы не можем сделать это снова. Такой возможности не существует", - сказал один бывший американский чиновник.

В свою очередь Залужный подчеркнул, что эта война "не борьба с повстанцами". "Это Курская битва", - пояснил он на примере одной из крупнейших битв Второй мировой войны.

После того, как американские официальные лица предостерегли от распыления усилий, украинцы скорректировали свою стратегию и перешли к обороне в восточной части Запорожья. Это изменение позволило украинцам сохранить свои силы для основного наступления в другом месте и ограничить использование артиллерии.

Но американские официальные лица говорят, что украинцы все еще слишком распылены для концентрированного наступления на юг с многочисленными бригадами, развернутыми на востоке, и все еще не сочетают использование артиллерии, механизированных подразделений и усилий по разминированию.

Темы: контрнаступлениевойна
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