Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Залужный заявил американцам, что ВСУ на пороге прорыва - WSJ

Станислав ПогориловЧетверг, 24 августа 2023, 23:02
Залужный заявил американцам, что ВСУ на пороге прорыва - WSJ
ЗАЛУЖНЫЙ, ФОТО: FACEBOOK-СТРАНИЦА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный заявил американским официальным лицам, что украинские военные находятся на пороге прорыва во время контрнаступления.

Источник: The Wall Street Journal

Дословно: "По мнению американских чиновников, для Украины еще не поздно достичь успеха. Украинские командиры также говорят, что время для их контрнаступления еще не исчерпано, а Залужный заявил американским официальным лицам, что его силы находятся на пороге прорыва".

Детали: Сообщается, что американские и украинские чиновники уже несколько недель ведут интенсивные кулуарные дебаты по стратегии и тактике оживления медленного контрнаступления Киева.

Американские военные призывают украинцев сконцентрировать свои силы, чтобы попытаться прорвать российскую оборону и продвинуться к Азовскому морю. 

За последние недели Киев внес некоторые коррективы, но обе стороны все еще расходятся во мнениях относительно того, как переломить ситуацию с россиянами за то ограниченное время, которое у них есть до наступления зимы.

Американский совет основывается на расчете, что того количества вооружения, которое США предоставили Украине на более $43 млрд достаточно для наступления, и вряд ли оно повторится на таком же уровне в следующем году году.

"Мы создали эту стальную гору для контрнаступления. Мы не можем сделать это снова. Такой возможности не существует", - сказал один бывший американский чиновник.

В свою очередь Залужный подчеркнул, что эта война "не борьба с повстанцами". "Это Курская битва", - пояснил он на примере одной из крупнейших битв Второй мировой войны.

После того, как американские официальные лица предостерегли от распыления усилий, украинцы скорректировали свою стратегию и перешли к обороне в восточной части Запорожья. Это изменение позволило украинцам сохранить свои силы для основного наступления в другом месте и ограничить использование артиллерии.

Но американские официальные лица говорят, что украинцы все еще слишком распылены для концентрированного наступления на юг с многочисленными бригадами, развернутыми на востоке, и все еще не сочетают использование артиллерии, механизированных подразделений и усилий по разминированию.

Темы: контрнаступлениевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака вражеских БпЛА на Одесскую область: погиб человек, есть разрушения

Обновлено от 04:27Из-за ракетной угрозы по всей Украине была объявлена воздушная тревога

Украинские военные продвигаются вдоль российских укреплений на Запорожье - ISW

Шурма назвал Коломойского заказчиком расследования Bihus.Info, там ответили

След Авакова: журналисты выяснили, кто владеет Telegram-каналом "Труха"

Зеленский уволил главу Донецкой ОВА Кириленко

Все новости...
контрнаступление
В ЕС уже усомнились, сможет ли Украина освободить всю территорию
Зеленский объяснил, почему ВСУ не перебрасывают все силы на юг: Оккупанты на это и надеются
ВСУ распыляют силы при контрнаступлении, нужна смена тактики – NYT
Последние новости
05:55
Атака вражеских БпЛА на Одесскую область: погиб человек, есть разрушения
05:54
ОбновленоВ Киеве работала ПВО
05:33
В Германии будут судить российского "крота" из разведки и его помощника
05:03
Обновлено от 04:27Из-за ракетной угрозы по всей Украине была объявлена воздушная тревога
04:05
Пентагон этой ночью испытывает межконтинентальную баллистическую ракету 
03:32
Британское правительство запретит "ЧВК Вагнер" и конфискует активы – министр
02:51
Украинские военные продвигаются вдоль российских укреплений на Запорожье - ISW
01:42
ЦНС: на Запорожье оккупанты готовятся к отступлению − разграбили завод в Токмаке
01:03
Кубинцев заставляли воевать за Россию в Украине — МИД Кубы
00:42
ОбновленоВ Одесской области была угроза применения "Шахедов" - ВС
Все новости...
Реклама: