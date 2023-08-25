В ОВА повідомили про вибух на Кіровоградщині
П'ятниця, 25 серпня 2023, 00:41
Кіровоградська обласна військова адміністрація ввечері 24 серпня закликала мешканців регіону не панікувати через звук вибуху. Наразі не повідомляється, що стало причиною вибуху.
Джерело: голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram
Пряма мова: "Друзі, без паніки. Щодо звуку вибуху, про який пишете в мережах. Служби ДСНС та поліція працюють. Деталі повідомимо".
Деталі: В ОВА не уточнили, що стало причиною вибуху.
Востаннє у Кіровоградській області оголошували тривогу 24 серпня о 15:26, тривала вона близько години.