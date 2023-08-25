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В ОВА повідомили про вибух на Кіровоградщині

"Українська правда"П'ятниця, 25 серпня 2023, 00:41
В ОВА повідомили про вибух на Кіровоградщині
Ілюстративне фото з Вікіпедії

Кіровоградська обласна військова адміністрація ввечері 24 серпня закликала мешканців регіону не панікувати через звук вибуху. Наразі не повідомляється, що стало причиною вибуху.

Джерело: голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram

Пряма мова: "Друзі, без паніки. Щодо звуку вибуху, про який пишете в мережах. Служби ДСНС та поліція працюють. Деталі повідомимо".

Деталі: В ОВА не уточнили, що стало причиною вибуху.

Востаннє у Кіровоградській області оголошували тривогу 24 серпня о 15:26, тривала вона близько години.

Теми: Кіровоградська областьвибух
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