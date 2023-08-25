Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ОВА сообщили о взрыве на Кировоградщине

"Украинская правда"Пятница, 25 августа 2023, 00:41
В ОВА сообщили о взрыве на Кировоградщине
Иллюстративное фото из Википедии

Кировоградская областная военная администрация вечером 24 августа призвала жителей региона не паниковать из-за звука взрыва. Пока не сообщается, что стало причиной взрыва.

Источник: председатель Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram

Прямая речь: "Друзья, без паники. Относительно звука взрыва, о котором пишете в сетях. Службы ГСЧС и полиция работают. Детали сообщим".

Детали: В ОВА не уточнили, что стало причиной взрыва.

Последний раз в Кировоградской области объявляли тревогу 24 августа в 15:26, длилась она около часа.

Темы: Кировоградская областьвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Кировоградская область
Предателю, который шпионил за ВСУ на Кировоградщине, обещали работу в ФСБ РФ
В Кропивницком прогремели взрывы – СМИ
Россияне атаковали "Шахедами" Кировоградскую область: есть попадание в объект инфраструктуры
Последние новости
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
Все новости...
Реклама: