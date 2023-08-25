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В ОВА сообщили о взрыве на Кировоградщине

"Украинская правда"Пятница, 25 августа 2023, 00:41
В ОВА сообщили о взрыве на Кировоградщине
Иллюстративное фото из Википедии

Кировоградская областная военная администрация вечером 24 августа призвала жителей региона не паниковать из-за звука взрыва. Пока не сообщается, что стало причиной взрыва.

Источник: председатель Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram

Прямая речь: "Друзья, без паники. Относительно звука взрыва, о котором пишете в сетях. Службы ГСЧС и полиция работают. Детали сообщим".

Детали: В ОВА не уточнили, что стало причиной взрыва.

Последний раз в Кировоградской области объявляли тревогу 24 августа в 15:26, длилась она около часа.

Темы: Кировоградская областьвзрыв
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