Обстріли Сумщини: за добу – майже 270 вибухів

Протягом 24 серпня російські окупанти здійснили 39 обстрілів населених пунктів Сумської області, зафіксовано 269 вибухів.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів (15 вибухів) та артилерії (18 вибухів).

У Великописарівській громаді був мінометний обстріл (30 вибухів)

У Білопільській громаді зафіксовано мінометний обстріл (33 вибухи), артилерійський обстріл (14 вибухів), обстріл з АГС (32 вибухи), з СПГ (4 вибухи) та постріли з танку (2 вибухи). Також здійснено обстріл з гелікоптеру некерованими авіаційними ракетами (4 вибухи).

По Есманській громаді здійснено обстріл з гелікоптеру некерованими авіаційними ракетами (4 вибухи), артилерії (10 вибухів) і мінометів (10 вибухів).

По Хотінській громаді росіяни били з артилерії (6 вибухів), мінометів (11 вибухів). Також здійснено скидання з БпЛА ВОГу (1 вибух).

У Шалигинській громаді зафіксовано обстріл з РСЗВ (23 вибухи) та мінометний обстріл (12 вибухів).

У Зноб-Новгородській громаді був мінометний обстріл (3 вибухи).

По Середино-Будській громаді росіяни вдарили з артилерії (9 вибухів), мінометів (2 вибухи) та з АГС (20 вибухів).

По Дружбівській громаді здійснено мінометний обстріл (6 вибухів).

Попередньо обійшлося без втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.