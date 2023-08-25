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Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 270 взрывов

"Украинская правда"Пятница, 25 августа 2023, 02:58
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 270 взрывов
Иллюстративное фото ОВА

В течение 24 августа российские оккупанты совершили 39 обстрелов населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 269 взрывов.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Краснопольской громаде враг бил из минометов (15 взрывов) и артиллерии (18 взрывов).

В Великописаревской громаде был минометный обстрел (30 взрывов)

В Белопольской громаде зафиксирован минометный обстрел (33 взрыва), артиллерийский обстрел (14 взрывов), обстрел из АГС (32 взрыва), из СПГ (4 взрыва) и выстрелы из танка (2 взрыва). Также осуществлен обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (4 взрыва).

По Эсманской общине осуществлен обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (4 взрыва), артиллерии (10 взрывов) и минометов (10 взрывов).

По Хотинской общине россияне били из артиллерии (6 взрывов), минометов (11 взрывов). Также осуществлен сброс с БпЛА ВОГа (1 взрыв).

В Шалыгинской громаде зафиксирован обстрел из РСЗО (23 взрыва) и минометный обстрел (12 взрывов).

В Зноб-Новгородской громаде был минометный обстрел (3 взрыва).

По Середино-Будской громаде россияне ударили из артиллерии (9 взрывов), минометов (2 взрыва) и с АГС (20 взрывов).

По Дружбовской громаде осуществлен минометный обстрел (6 взрывов).

Предварительно обошлось без потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Темы: Сумская областьобстрел
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