Трамп пройшов процедуру арешту, пробувши у в'язниці 20 хв

Колишній президент США Дональд Трамп пройшов у в'язниці округу Фултон, штат Джорджія, формальну процедуру арешту у справі про втручання у вибори. Його звільнили під заставу у $200 тисяч.

Джерело: CNN

Деталі: Телеканал повідомляє, що Трамп пройшов традиційну процедуру ув’язнення. Його тимчасово заарештували та помістили у в’язницю округу Фултон.

У в'язниці експрезидента США обшукали, сфотографували та взяли відбитки пальців.

Згідно з записами, Трамп має зріст 6 футів 3 дюйми і важить 215 фунтів, у нього блакитні очі та світле або світло-руде волосся.

В ізоляторі Трамп перебував близько 20 хвилин. Після цього його кортеж попрямував до міжнародного аеропорту Гартсфілд-Джексон в Атланті.

Зазначається, що процедура арешту була швидкою, оскільки раніше Трамп і його адвокати уклали зі слідством угоду про запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Він погодився на заставу в розмірі $200 тисяч.

Умови звільнення, зокрема, передбачають, що експрезидент не може використовувати соціальні мережі для нападів на співобвинувачених і свідків.

Що цьому передувало: