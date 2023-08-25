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Трамп пройшов процедуру арешту, пробувши у в'язниці 20 хв

"Українська правда"П'ятниця, 25 серпня 2023, 03:30
Трамп пройшов процедуру арешту, пробувши у в'язниці 20 хв
Дональд Трамп. Фото Getty Images

Колишній президент США Дональд Трамп пройшов у в'язниці округу Фултон, штат Джорджія, формальну процедуру арешту у справі про втручання у вибори. Його звільнили під заставу у $200 тисяч.

Джерело: CNN

Деталі: Телеканал повідомляє, що Трамп пройшов традиційну процедуру ув’язнення. Його тимчасово заарештували та помістили у в’язницю округу Фултон. 

У в'язниці експрезидента США обшукали, сфотографували та взяли відбитки пальців.

 

Згідно з записами, Трамп має зріст 6 футів 3 дюйми і важить 215 фунтів, у нього блакитні очі та світле або світло-руде волосся.

В ізоляторі Трамп перебував близько 20 хвилин. Після цього його кортеж попрямував до міжнародного аеропорту Гартсфілд-Джексон в Атланті.

Зазначається, що процедура арешту була швидкою, оскільки раніше Трамп і його адвокати уклали зі слідством угоду про запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Він погодився на заставу в розмірі $200 тисяч.

Умови звільнення, зокрема, передбачають, що експрезидент не може використовувати соціальні мережі для нападів на співобвинувачених і свідків.

Що цьому передувало:

  • 14 серпня експрезиденту США офіційно оголосили четверте кримінальне звинувачення щодо спроби змінити свою поразку на виборах у штаті Джорджія.
  • Окрім Трампа, у справі фігурують ще 18 людей, зокрема його адвокати Руді Джуліані та Джон Істмен і тодішній керівник апарату у Білому домі Марк Медоуз.
  • Трампу висунули звинувачення за 13 пунктами, серед яких шість – щодо змови з кількома соратниками щодо використання фальшивих виборців; щодо судового позову Трампа та Істмена на основі несправжніх документів, де вони стверджували, що тисячі виборців проголосували незаконно, хоча це була неправда.
  • Трамп погодився на заставу в $200 тисяч у справі про втручання у вибори.

Теми: ТрампСША
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