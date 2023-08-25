Трамп прошел процедуру ареста, пробыв в тюрьме 20 мин

Бывший президент США Дональд Трамп прошел в тюрьме округа Фултон, штат Джорджия, формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы. Его освободили под залог в $200 тысяч.

Источник: CNN

Детали: Телеканал сообщает, что Трамп прошел традиционную процедуру заключения. Его временно арестовали и поместили в тюрьму округа Фултон.

В тюрьме экс-президента США обыскали, сфотографировали и взяли отпечатки пальцев.

Согласно записям, Трамп имеет рост 6 футов 3 дюйма и весит 215 фунтов, у него голубые глаза и светлые или светло-рыжие волосы.

В изоляторе Трамп находился около 20 минут. После этого его кортеж направился в международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте.

Отмечается, что процедура ареста была быстрой, поскольку ранее Трамп и его адвокаты заключили со следствием соглашение о мере пресечения в виде личного обязательства. Он согласился на залог в размере $200 тысяч.

Условия освобождения, в частности, предусматривают, что экс-президент не может использовать социальные сети для нападений на сообвиняемых и свидетелей.

Что этому предшествовало: