Трамп прошел процедуру ареста, пробыв в тюрьме 20 мин
Бывший президент США Дональд Трамп прошел в тюрьме округа Фултон, штат Джорджия, формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы. Его освободили под залог в $200 тысяч.
Источник: CNN
Детали: Телеканал сообщает, что Трамп прошел традиционную процедуру заключения. Его временно арестовали и поместили в тюрьму округа Фултон.
В тюрьме экс-президента США обыскали, сфотографировали и взяли отпечатки пальцев.
Согласно записям, Трамп имеет рост 6 футов 3 дюйма и весит 215 фунтов, у него голубые глаза и светлые или светло-рыжие волосы.
В изоляторе Трамп находился около 20 минут. После этого его кортеж направился в международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте.
Отмечается, что процедура ареста была быстрой, поскольку ранее Трамп и его адвокаты заключили со следствием соглашение о мере пресечения в виде личного обязательства. Он согласился на залог в размере $200 тысяч.
Условия освобождения, в частности, предусматривают, что экс-президент не может использовать социальные сети для нападений на сообвиняемых и свидетелей.
Что этому предшествовало:
- 14 августа экс-президенту США официально объявили четвертое уголовное обвинение в попытке изменить свое поражение на выборах в штате Джорджия.
- Кроме Трампа, в деле фигурируют еще 18 человек, в частности его адвокаты Руди Джулиани и Джон Истмен и тогдашний руководитель аппарата в Белом доме Марк Медоуз.
- Трампу предъявили обвинения по 13 пунктам, среди которых шесть – по сговору с несколькими соратниками по использованию фальшивых избирателей; по судебному иску Трампа и Истмена на основе ложных документов, где они утверждали, что тысячи избирателей проголосовали незаконно, хотя это была неправда.
- Трамп согласился на залог в $200 тысяч по делу о вмешательстве в выборы.