Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп прошел процедуру ареста, пробыв в тюрьме 20 мин

"Украинская правда"Пятница, 25 августа 2023, 03:30
Трамп прошел процедуру ареста, пробыв в тюрьме 20 мин
Дональд Трамп. Фото Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп прошел в тюрьме округа Фултон, штат Джорджия, формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы. Его освободили под залог в $200 тысяч.

Источник: CNN

Детали: Телеканал сообщает, что Трамп прошел традиционную процедуру заключения. Его временно арестовали и поместили в тюрьму округа Фултон.

В тюрьме экс-президента США обыскали, сфотографировали и взяли отпечатки пальцев.

 

Согласно записям, Трамп имеет рост 6 футов 3 дюйма и весит 215 фунтов, у него голубые глаза и светлые или светло-рыжие волосы.

В изоляторе Трамп находился около 20 минут. После этого его кортеж направился в международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте.

Отмечается, что процедура ареста была быстрой, поскольку ранее Трамп и его адвокаты заключили со следствием соглашение о мере пресечения в виде личного обязательства. Он согласился на залог в размере $200 тысяч.

Условия освобождения, в частности, предусматривают, что экс-президент не может использовать социальные сети для нападений на сообвиняемых и свидетелей.

Что этому предшествовало:

  • 14 августа экс-президенту США официально объявили четвертое уголовное обвинение в попытке изменить свое поражение на выборах в штате Джорджия.
  • Кроме Трампа, в деле фигурируют еще 18 человек, в частности его адвокаты Руди Джулиани и Джон Истмен и тогдашний руководитель аппарата в Белом доме Марк Медоуз.
  • Трампу предъявили обвинения по 13 пунктам, среди которых шесть – по сговору с несколькими соратниками по использованию фальшивых избирателей; по судебному иску Трампа и Истмена на основе ложных документов, где они утверждали, что тысячи избирателей проголосовали незаконно, хотя это была неправда.
  • Трамп согласился на залог в $200 тысяч по делу о вмешательстве в выборы.

Темы: ТрампСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Трамп
CNN: Трамп планирует явиться в тюрьму в связи с предъявленным ему обвинением
Трамп согласился на залог в $200 тысяч по делу о вмешательстве в выборы – СМИ
Трамп не пойдет на президентские дебаты, зато даст интервью антиукраинскому ведущему
Последние новости
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
Все новости...
Реклама: