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Трамп прошел процедуру ареста, пробыв в тюрьме 20 мин

"Украинская правда"Пятница, 25 августа 2023, 03:30
Трамп прошел процедуру ареста, пробыв в тюрьме 20 мин
Дональд Трамп. Фото Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп прошел в тюрьме округа Фултон, штат Джорджия, формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы. Его освободили под залог в $200 тысяч.

Источник: CNN

Детали: Телеканал сообщает, что Трамп прошел традиционную процедуру заключения. Его временно арестовали и поместили в тюрьму округа Фултон.

В тюрьме экс-президента США обыскали, сфотографировали и взяли отпечатки пальцев.

 

Согласно записям, Трамп имеет рост 6 футов 3 дюйма и весит 215 фунтов, у него голубые глаза и светлые или светло-рыжие волосы.

В изоляторе Трамп находился около 20 минут. После этого его кортеж направился в международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте.

Отмечается, что процедура ареста была быстрой, поскольку ранее Трамп и его адвокаты заключили со следствием соглашение о мере пресечения в виде личного обязательства. Он согласился на залог в размере $200 тысяч.

Условия освобождения, в частности, предусматривают, что экс-президент не может использовать социальные сети для нападений на сообвиняемых и свидетелей.

Что этому предшествовало:

  • 14 августа экс-президенту США официально объявили четвертое уголовное обвинение в попытке изменить свое поражение на выборах в штате Джорджия.
  • Кроме Трампа, в деле фигурируют еще 18 человек, в частности его адвокаты Руди Джулиани и Джон Истмен и тогдашний руководитель аппарата в Белом доме Марк Медоуз.
  • Трампу предъявили обвинения по 13 пунктам, среди которых шесть – по сговору с несколькими соратниками по использованию фальшивых избирателей; по судебному иску Трампа и Истмена на основе ложных документов, где они утверждали, что тысячи избирателей проголосовали незаконно, хотя это была неправда.
  • Трамп согласился на залог в $200 тысяч по делу о вмешательстве в выборы.

Темы: ТрампСША
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