Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британська розвідка розповіла, що означатиме загибель Пригожина для Вагнера

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 25 серпня 2023, 09:35
Британська розвідка розповіла, що означатиме загибель Пригожина для Вагнера
ПРИГОЖИН, ФОТО: РИА НОВОСТИ

Британська розвідка вважає, що загибель ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина матиме глибоко дестабілізуючий вплив на групу.

Джерело: як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 25 серпня

Деталі: 23 серпня 2023 року, рівно через два місяці після заколоту групи Вагнера, бізнес-джет Embraer, пов'язаний з приватною військовою компанією "Вагнер", розбився під Твер'ю, між Москвою і Санкт-Петербургом. Російська влада стверджує, що на борту літака загинули 10 осіб, у тому числі власник "Вагнера" Пригожин.

Дослівно: "Наразі немає точних доказів того, що Пригожин перебував на борту літака, і відомо, що він дотримувався виняткових заходів безпеки. Однак дуже ймовірно, що він дійсно загинув.

... Загибель Пригожина майже напевно матиме глибоко дестабілізуючий вплив на групу Вагнера".

Більше деталей: Його особисті якості – гіперактивність, виняткова зухвалість, націленість на результат і надзвичайна жорстокість – пронизували "Вагнера", і, на думку розвідувальної спільноти Британії,  навряд чи знайдеться наступник, який би відповідав цим якостям.

Дослівно: "Вакуум лідерства, який утворився після смерті ватажка "Вагнера", поглиблюється повідомленнями про загибель засновника і польового командира групи Дмитра Уткіна та начальника відділу логістики Валерія Чекалова".

Що передувало: 

  • Як повідомлялося, Сполучені Штати наразі не мають вичерпної інформації про ситуацію з аварією літака, на борту якого міг перебувати ватажок групи Вагнера Євгеній Пригожин, але вважають, що його, найімовірніше, вбили.
  • Нагадаємо, раніше агентство Reuters з посиланням на двох американських посадовців повідомило, що літак, пасажирами якого вказувалася верхівка ПВК "Вагнер", могла збити ракета з території Росії.
  • Натомість The New York Times та Associated Press з посиланням на обізнаних співрозмовників пишуть, що західні розвідки вважають ймовірною причиною катастрофи літака з керівником ПВК "Вагнер" вибух на борту.

Теми: Велика БританіяВагнерПригожинрозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський призначив нового представника у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Усі новини...
Велика Британія
Групу Вагнера у Британії визнають терористичною організацією незабаром – ЗМІ
Британська Mines Advisory Group допоможе Україні з розмінуванням енергетичних об’єктів
Британія допоможе Україні позбутися залежності від ядерного палива з Росії
Останні новини
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитуванння
11:05
ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
10:47
Blue Origin Безоса запустила першу ракету після аварії у вересні 2022 року
10:46
Реформи за мільярди: що Україна пообіцяла МВФ зробити у 2024 році
10:44
Зеленський призначив нового представника у Раді
10:40
Курс валют на 20 грудня: гривня продовжує слабнути щодо долара та євро
10:31
США домовляються з Японією про ракети для ЗРК Patriot, щоб допомогти Україні – WP
10:25
Toshiba виключили з лістингу на Токійській біржі
Усі новини...
Реклама: