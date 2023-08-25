Британська розвідка розповіла, що означатиме загибель Пригожина для Вагнера

Британська розвідка вважає, що загибель ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина матиме глибоко дестабілізуючий вплив на групу.

Джерело: як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 25 серпня

Деталі: 23 серпня 2023 року, рівно через два місяці після заколоту групи Вагнера, бізнес-джет Embraer, пов'язаний з приватною військовою компанією "Вагнер", розбився під Твер'ю, між Москвою і Санкт-Петербургом. Російська влада стверджує, що на борту літака загинули 10 осіб, у тому числі власник "Вагнера" Пригожин.

Дослівно: "Наразі немає точних доказів того, що Пригожин перебував на борту літака, і відомо, що він дотримувався виняткових заходів безпеки. Однак дуже ймовірно, що він дійсно загинув.

... Загибель Пригожина майже напевно матиме глибоко дестабілізуючий вплив на групу Вагнера".

Більше деталей: Його особисті якості – гіперактивність, виняткова зухвалість, націленість на результат і надзвичайна жорстокість – пронизували "Вагнера", і, на думку розвідувальної спільноти Британії, навряд чи знайдеться наступник, який би відповідав цим якостям.

Дослівно: "Вакуум лідерства, який утворився після смерті ватажка "Вагнера", поглиблюється повідомленнями про загибель засновника і польового командира групи Дмитра Уткіна та начальника відділу логістики Валерія Чекалова".

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