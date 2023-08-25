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Британская разведка рассказала, что будет означать гибель Пригожина для Вагнера

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 25 августа 2023, 09:35
Британская разведка рассказала, что будет означать гибель Пригожина для Вагнера
ПРИГОЖИН, ФОТО: РИА НОВОСТИ

Британская разведка считает, что гибель главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет иметь глубоко дестабилизирующее влияние на группу.

Источник: как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 25 августа

Детали: 23 августа 2023 года, ровно через два месяца после мятежа группы Вагнера, бизнес-джет Embraer, связанный с частной военной компанией "Вагнер", разбился под Тверью, между Москвой и Санкт-Петербургом. Российские власти утверждают, что на борту самолета погибли 10 человек, в том числе владелец "Вагнера" Пригожин.

Дословно: "В настоящее время нет точных доказательств того, что Пригожин находился на борту самолета, и известно, что он соблюдал исключительные меры безопасности. Однако очень вероятно, что он действительно погиб.

... Гибель Пригожина почти наверняка окажет глубоко дестабилизирующее влияние на группу Вагнера".

Больше деталей: Его личные качества - гиперактивность, исключительная дерзость, нацеленность на результат и чрезвычайная жестокость - пронизывали "Вагнера", и, по мнению разведывательного сообщества Британии, вряд ли найдется преемник, который бы соответствовал этим качествам.

Дословно: "Вакуум лидерства, который образовался после смерти главаря "Вагнера", углубляется сообщениями о гибели основателя и полевого командира группы Дмитрия Уткина и начальника отдела логистики Валерия Чекалова".

Что предшествовало:

  • Как сообщалось, Соединенные Штаты пока не имеют исчерпывающей информации о ситуации с крушением самолета, на борту которого мог находиться главарь группы Вагнера Евгений Пригожин, но считают, что его, скорее всего, убили.
  • Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что самолет, пассажирами которого указывалась верхушка ЧВК "Вагнер", могла сбить ракета с территории России.
  • Однако The New York Times и Associated Press со ссылкой на осведомленных собеседников пишут, что западные разведки считают вероятной причиной катастрофы самолета с руководителем ЧВК "Вагнер" взрыв на борту.

Темы: ВеликобританияВагнерПригожинразведка
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