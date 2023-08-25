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В ЄС набули чинності нові правила регулювання ІТ-платформ

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 25 серпня 2023, 09:49
В ЄС набули чинності нові правила регулювання ІТ-платформ
ФОТО PIXABAY

В ЄС набув чинності Акт про цифрові послуги (DSA), що запроваджує нові правила щодо модерації контенту, конфіденційності та прозорості користувачів.

Джерело: як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters

Деталі: Нові зобов'язання в ЄС, які накладаються на IT-гігантів включають запобігання поширенню шкідливого контенту, заборону або обмеження певних методів таргетування на користувачів, а також обмін деякими внутрішніми даними з регуляторами та пов'язаними з ними науковцями.

Наразі правила стосуються лише 19 найбільших онлайн-платформ, які мають понад 45 млн користувачів у ЄС. Однак з середини лютого вони поширюватимуться на різноманітні онлайн-платформи, незалежно від їхнього розміру.

Будь-якій фірмі, яка порушить DSA, загрожує штраф у розмірі до 6% від її глобального обороту, а неодноразовим порушникам можуть взагалі заборонити працювати в Європі.

Дві з компаній, які включили в списку дострокового регулювання – гігант електронної комерції Amazon та німецький ритейлер одягу Zalando – наразі оскаржують в суді своє включення до списку.

Що передувало: 

  • Раніше єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон зустрічався з власником Meta Марком Цукербергом та власником Twitter Ілоном Маском, який придбав соцмережу минулого року.
  • Найбільше уваги прикуто саме до Twitter, оскільки його новий власник змінив багато правил щодо регулювання контенту, зокрема і всупереч майбутнім новим правилам ЄС.
  • Раніше після погроз заблокувати соцмережу Маск погодився з тим, що Twitter пройде "стрес-тест" Акта про цифрові послуги, аби з’ясувати, чи відповідатиме платформа стандартам ЄС, хоча його результати не будуть публічними.

Теми: ЄСзаконодавство
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