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В ЕС вступили в силу новые правила регулирования ІТ-платформ

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 25 августа 2023, 09:49
В ЕС вступили в силу новые правила регулирования ІТ-платформ
ФОТО PIXABAY

В ЕС вступил в силу Акт о цифровых услугах (DSA), вводящий новые правила модерации контента, конфиденциальности и прозрачности пользователей.

Источник: как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters

Детали: Новые обязательства в ЕС, которые накладываются на IT-гигантов включают предотвращение распространения вредного контента, запрет или ограничение определенных методов таргетирования на пользователей, а также обмен некоторыми внутренними данными с регуляторами и связанными с ними учеными.

Сейчас правила касаются только 19 крупнейших онлайн-платформ, которые имеют более 45 млн пользователей в ЕС. Однако с середины февраля они будут распространяться на различные онлайн-платформы, независимо от их размера.

Любой фирме, которая нарушит DSA, грозит штраф в размере до 6% от ее глобального оборота, а неоднократным нарушителям могут вообще запретить работать в Европе.

Две из компаний, которые включили в список досрочного регулирования - гигант электронной коммерции Amazon и немецкий ритейлер одежды Zalando - сейчас оспаривают в суде свое включение в список.

Что предшествовало:

  • Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон встречался с владельцем Meta Марком Цукербергом и владельцем Twitter Илоном Маском, который приобрел соцсеть в прошлом году.
  • Больше всего внимания приковано именно к Twitter, поскольку его новый владелец изменил много правил по регулированию контента, в том числе и вопреки будущим новым правилам ЕС.
  • Ранее после угроз заблокировать соцсеть Маск согласился с тем, что Twitter пройдет "стресс-тест" Акта о цифровых услугах, чтобы выяснить, будет ли платформа соответствовать стандартам ЕС, хотя его результаты не будут публичными.

Темы: ЕСзаконодательство
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