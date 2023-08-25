В ЕС вступили в силу новые правила регулирования ІТ-платформ

В ЕС вступил в силу Акт о цифровых услугах (DSA), вводящий новые правила модерации контента, конфиденциальности и прозрачности пользователей.

Источник: как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters

Детали: Новые обязательства в ЕС, которые накладываются на IT-гигантов включают предотвращение распространения вредного контента, запрет или ограничение определенных методов таргетирования на пользователей, а также обмен некоторыми внутренними данными с регуляторами и связанными с ними учеными.

Сейчас правила касаются только 19 крупнейших онлайн-платформ, которые имеют более 45 млн пользователей в ЕС. Однако с середины февраля они будут распространяться на различные онлайн-платформы, независимо от их размера.

Любой фирме, которая нарушит DSA, грозит штраф в размере до 6% от ее глобального оборота, а неоднократным нарушителям могут вообще запретить работать в Европе.

Две из компаний, которые включили в список досрочного регулирования - гигант электронной коммерции Amazon и немецкий ритейлер одежды Zalando - сейчас оспаривают в суде свое включение в список.

Что предшествовало: