Близько 20% російських полонених здаються добровільно – Буданов

П’ята частина російських військових, які потрапляють в український полон, здаються добровільно, заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Джерело: Буданов в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії

Пряма мова очільника ГУР: ""Це біля 20% точно. Просто там: мені страшно, я нічого не хочу".

Деталі: Водночас він додав, що в України є значно менше так званого "обмінного фонду", ніж в Росії.

Пряма мова Буданова: "У нас його набагато менше. Це правда. Тому що в перші дні вторгнення Російська Федерація нахапала тут страшну кількість заручників, у тому числі цивільних, пенсіонерів силових структур, просто людей, які, вони вважали, що є хтось страшний для них, ну і так далі. Тому наші цифри, на жаль, нижчі. Треба це розуміти".

Деталі: Він відмовився назвати точну кількість полонених росіян, бо це "є держтаємницею", але водночас висловив думку, що "на жаль, наздогнати ті (російські − ред.) цифри ми не зможемо".

Передісторія: