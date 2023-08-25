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Близько 20% російських полонених здаються добровільно – Буданов

Ірина БалачукП'ятниця, 25 серпня 2023, 13:55
Близько 20% російських полонених здаються добровільно – Буданов
Полонені російські солдати. Фото ілюстративне з Telegram Андрія Білецького

П’ята частина російських військових, які потрапляють в український полон, здаються добровільно, заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Джерело: Буданов в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії

Пряма мова очільника ГУР: ""Це біля 20% точно. Просто там: мені страшно, я нічого не хочу".

Деталі: Водночас він додав, що в України є значно менше так званого "обмінного фонду", ніж в Росії.

Пряма мова Буданова: "У нас його набагато менше. Це правда. Тому що в перші дні вторгнення Російська Федерація нахапала тут страшну кількість заручників, у тому числі цивільних, пенсіонерів силових структур, просто людей, які, вони вважали, що є хтось страшний для них, ну і так далі. Тому наші цифри, на жаль, нижчі. Треба це розуміти".

Деталі: Він відмовився назвати точну кількість полонених росіян, бо це "є держтаємницею", але водночас висловив думку, що "на жаль, наздогнати ті (російські − ред.) цифри ми не зможемо".

Передісторія:

  • У лютому український Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що за час роботи проєкту "Хочу жить", з 15 вересня 2022 року, надійшло понад 7600 звернень росіян та жителів тимчасово окупованих територій України щодо можливості здатися в полон.
  • "Хочу жить" – державний проєкт, покликаний допомогти військовим армії РФ та Білорусі безпечно здатися в полон. Проєкт було запущено у вересні 2022 року Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, що діє за підтримки Міністерства оборони України та Головного управління розвідки. 

 

Теми: полоненіРосіявійнаБуданов
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