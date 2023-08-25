Около 20% российских пленных сдаются добровольно − Буданов

Пятая часть российских военных, которые попадают в украинский плен, сдаются добровольно, заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Источник: Буданов в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии

Прямая речь главы ГУР: ""Это около 20% точно. Просто там: мне страшно, я ничего не хочу".

Детали: В то же время он добавил, что у Украины есть значительно меньше так называемого "обменного фонда", чем в России.

Прямая речь Буданова: "У нас его гораздо меньше. Это правда. Потому что в первые дни вторжения Российская Федерация нахватала здесь страшное количество заложников, в том числе гражданских, пенсионеров силовых структур, просто людей, которые, они считали, что есть кто-то страшный для них, ну и так далее. Поэтому наши цифры, к сожалению, ниже. Надо это понимать".

Детали: Он отказался назвать точное количество пленных россиян, потому что это "является гостайной", но в то же время высказал мнение, что "к сожалению, догнать те (российские − ред.) цифры мы не сможем".

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