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У парламенті Британії пов′язали падіння літаки Пригожина та кінець влади Путіна

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 25 серпня 2023, 14:00
У парламенті Британії пов′язали падіння літаки Пригожина та кінець влади Путіна
Володимир путін, Євген Пригожин, фото: Getty Images

Голова британського парламентського комітету з питань оборони Тобіас Еллвуд вважає, що після падіння літака ватажка "ПВК Вагнер" Євгена Пригожина російський диктатор Володимир Путін недовго залишатиметься при владі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв′ю Еллвуда телеканалу Sky News

Пряма мова: "Можливо, Пригожин і мертвий, але шкоди завдано, тому що він підняв завісу над тим, наскільки погано йшло вторгнення Путіна в Україну".

Деталі: Еллвуд заявив, що не згоден з оцінкою деяких аналітиків про те, що зі смертю Пригожина "головна загроза для Путіна зникла" і російський президент може стати сильнішим.

Він запропонував іншу точку зору: що "усунення інодумців у таких масштабах, як зараз робить Путін", свідчить про те, що його довіра до найближчого оточення зникла.

Путін зараз керує через страх, а не через лояльність, і, що дуже важливо, російські олігархи та еліта більше не бачать в ньому надійного гаранта свого статусу, вважає депутат.

На його думку, Путін глибоко принижений на багатьох фронтах: група Вагнера була "дуже грізним підрозділом" в Україні і одним з небагатьох компетентних російських бойових підрозділів, і тепер цього немає.

Еллвуд сказав, що погляд на російську історію говорить про те, що може статися далі: "Коли російський лідер втрачає популярність серед еліт, російська історія демонструє, що слабкість швидко і безжально використовується".

"І я підозрюю, що його замінять, можливо, не в короткостроковій перспективі, але, безумовно, м'яч вже запущений. Я підозрюю, що Путіну залишились лічені дні", – зазначив він.

Що було раніше:

  • Перед цим британська розвідка заявила, що загибель ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина матиме глибоко дестабілізуючий вплив на групу.
  • На думку ж прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, після смерті Євгенія Пригожина контроль над ПВК "Вагнер" перейде безпосередньо до Кремля і це робить її потенційно небезпечнішою.

Теми: ПригожинВелика Британіяавіакатастрофи
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