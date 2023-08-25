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В парламенте Британии связали падение самолета Пригожина и конец власти Путина

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 25 августа 2023, 14:00
В парламенте Британии связали падение самолета Пригожина и конец власти Путина
Владимир Путин, Евгений Пригожин, фото: Getty Images

Председатель британского парламентского комитета по вопросам обороны Тобиас Эллвуд считает, что после падения самолета главаря "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина российский диктатор Владимир Путин недолго будет оставаться у власти.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Эллвуда телеканалу Sky News

Прямая речь: "Возможно, Пригожин и мертв, но ущерб нанесен, потому что он приподнял завесу над тем, насколько плохо шло вторжение Путина в Украину".

Детали: Тобиас Эллвуд заявил, что не согласен с оценкой некоторых аналитиков о том, что со смертью Евгения Пригожина "главная угроза для Путина исчезла" и российский президент может стать сильнее.

Он предложил другую точку зрения: что "устранение инакомыслящих в таких масштабах, как сейчас делает Путин", свидетельствует о том, что его доверие к ближайшему окружению исчезло.

Путин сейчас руководит через страх, а не через лояльность, и, что очень важно, российские олигархи и элита больше не видят в нем надежного гаранта своего статуса, считает депутат.

По его мнению, Путин глубоко унижен на многих фронтах: группа Вагнера была "очень грозным подразделением" в Украине и одним из немногих компетентных российских боевых подразделений, и теперь этого нет.

Эллвуд сказал, что взгляд на российскую историю говорит о том, что может произойти дальше: "Когда российский лидер теряет популярность среди элит, российская история демонстрирует, что слабость быстро и безжалостно используется".

"И я подозреваю, что его заменят, возможно, не в краткосрочной перспективе, но, безусловно, мяч уже в игре. Я подозреваю, что дни Путина очень сильно сочтены", – отметил он.

Что предшествовало:

  • Перед этим британська розвідка вважає, що загибель ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина матиме глибоко дестабілізуючий вплив на групу.
  • На думку ж прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, після смерті Євгенія Пригожина контроль над ПВК "Вагнер" перейде безпосередньо до Кремля і це робить її потенційно небезпечнішою.

 

Темы: ПригожинВеликобританияавиакатастрофы
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