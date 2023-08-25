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Українці, схоже, прорвали першу лінію оборони РФ на півдні – СNN

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 25 серпня 2023, 14:47
Українці, схоже, прорвали першу лінію оборони РФ на півдні – СNN
ЗСУ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО, GETTY IMAGES

Українські бійці, схоже, прорвали першу лінію оборони російських військових на півдні, зокрема в Запорізькій області.

Джерело: СNN, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв’ю Almamlakatv

Дослівно СNN: "З'являється все більше ознак того, що українські війська прорвали першу лінію російської оборони на частині південної лінії фронту в Запорізькій області і розширюють клин у напрямку стратегічно важливого міста Токмак.

… Зараз кілька російських військових блогерів малюють похмуру картину на фронті для московських військ на деяких ділянках півдня".

Деталі: Зокрема, один з них заявив, що ЗСУ на півдні наступають на Новопрокопівку (Генштаб ЗСУ підтвердив це), а також почали паралельний наступ в районі Вербового на сході – під сильним артилерійським вогнем в обох напрямках.

Деякі російські так звані воєнкори повідомляють, що Україна використовує авіацію для прикриття наступаючої піхоти і перекинула додаткові боєприпаси в район Малої Токмачки.

Також, як стверджують деякі з "воєнкорів", російським військам необхідно утримувати свої позиції щонайменше ще півтора місяці, щоб спробувати досягти успіху на іншій ділянці фронту і змінити ситуацію на полі бою.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі також заявив, що українським військам вдалося пройти основну першу лінію оборони, яку росіяни готували кілька місяців. Водночас він назвав український наступ, який триває вже 8 тижнів, "дуже повільним". 

Теми: Запорізька областьДонецька областьвійнаЗбройні сили
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