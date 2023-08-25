Украинцы, похоже, прорвали первую линию обороны РФ на юге – СNN

Украинские бойцы, похоже, прорвали первую линию обороны российских военных на юге, в частности в Запорожской области.

Источник: СNN, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в интервью Almamlakatv

Дословно СNN: "Появляется все больше признаков того, что украинские войска прорвали первую линию российской обороны на части южной линии фронта в Запорожской области и расширяют клин в направлении стратегически важного города Токмак.

... Сейчас несколько российских военных блогеров рисуют мрачную картину на фронте для московских войск на некоторых участках юга".

Детали: В частности, один из них заявил, что ВСУ на юге наступают на Новопрокоповку (Генштаб ВСУ подтвердил это), а также начали параллельное наступление в районе Вербового на востоке - под сильным артиллерийским огнем в обоих направлениях.

Некоторые российские так называемые военкоры сообщают, что Украина использует авиацию для прикрытия наступающей пехоты и перебросила дополнительные боеприпасы в район Малой Токмачки.

Также, как утверждают некоторые из "военкоров", российским войскам необходимо удерживать свои позиции как минимум еще полтора месяца, чтобы попытаться достичь успеха на другом участке фронта и изменить ситуацию на поле боя.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли также заявил, что украинским войскам удалось пройти основную первую линию обороны, которую россияне готовили несколько месяцев. В то же время он назвал украинское наступление, которое длится уже 8 недель, "очень медленным".