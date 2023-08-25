Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинцы, похоже, прорвали первую линию обороны РФ на юге – СNN

Татьяна ЛозовенкоПятница, 25 августа 2023, 14:47
Украинцы, похоже, прорвали первую линию обороны РФ на юге – СNN
ЗСУ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО, GETTY IMAGES

Украинские бойцы, похоже, прорвали первую линию обороны российских военных на юге, в частности в Запорожской области.

Источник: СNN, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в интервью Almamlakatv

Дословно СNN: "Появляется все больше признаков того, что украинские войска прорвали первую линию российской обороны на части южной линии фронта в Запорожской области и расширяют клин в направлении стратегически важного города Токмак.

... Сейчас несколько российских военных блогеров рисуют мрачную картину на фронте для московских войск на некоторых участках юга".

Детали: В частности, один из них заявил, что ВСУ на юге наступают на Новопрокоповку (Генштаб ВСУ подтвердил это), а также начали параллельное наступление в районе Вербового на востоке - под сильным артиллерийским огнем в обоих направлениях.

Некоторые российские так называемые военкоры сообщают, что Украина использует авиацию для прикрытия наступающей пехоты и перебросила дополнительные боеприпасы в район Малой Токмачки.

Также, как утверждают некоторые из "военкоров", российским войскам необходимо удерживать свои позиции как минимум еще полтора месяца, чтобы попытаться достичь успеха на другом участке фронта и изменить ситуацию на поле боя.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли также заявил, что украинским войскам удалось пройти основную первую линию обороны, которую россияне готовили несколько месяцев. В то же время он назвал украинское наступление, которое длится уже 8 недель, "очень медленным".

Темы: Запорожская областьДонецкая областьвойнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Аудит всех направлений и украинское оборонное производство – Умеров рассказал о планах Минобороны

США объявили о предоставлении Украине снарядов с обедненным ураном и еще много чего

Украинцы требуют у Зеленского ветировать закон о закрытых декларациях: петицию подписали 25 тысяч человек

Сводка Генштаба: Силы обороны идут в наступление на Мелитопольском направлении и под Бахмутом

Будут консультации: Зеленский еще не решил, ветировать ли закон о декларировании

Умер украинский ученый и религиовед Игорь Козловский

Все новости...
Песков: "ЧВК Вагнер" не существует, о будущем ничего сказать не могу
В Кремле ответили, пойдет ли Путин на похороны Пригожина: Плотный график
"Вагнеровцы" из Беларуси никуда не убегают – Лукашенко
Лукашенко заявил, что не давал гарантий безопасности Пригожину, и отбеливает Путина
Последние новости
23:28
В Латвии не поддержали идею прекратить содержание экс-президентов за счет государства
23:13
"Начался климатический срыв": в ООН прокомментировали температурные рекорды лета
23:09
В Украине запустили курсы по изготовлению и использованию боеприпасов для БПЛА
22:54
видеоБлинкен в Киеве поел в McDonald's вместе с Кулебой
22:31
США выделят на помощь Украине более $1 миллиарда − Блинкен
22:00
Украина получит 150 дронов от французской компании Delair
21:53
Аудит всех направлений и украинское оборонное производство – Умеров рассказал о планах Минобороны
21:48
Байден ждет скорой встречи с Зеленским - Блинкен
21:35
В России хотят ставить заключенных на особый воинский учет
21:33
Экономические новости 6 сентября: АМКУ получил нового главу, ЕС впервые отменил санкции против российского бизнесмена
Все новости...
Реклама: