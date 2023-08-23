Захисники мають успіх і закріплюються біля Новопрокопівки в Запорізькій області – Генштаб

Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що захисники мали успіх у напрямку Новопрокопівки в Запорізькій області, закріплюються на досягнутих рубежах.

Джерело: Генштаб, Military Media Center

Деталі: За його словами, сили оборони України продовжують наступ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

В напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки захисники мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

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Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви.

Також сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Тривають важкі бої.

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