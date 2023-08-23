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Захисники мають успіх і закріплюються біля Новопрокопівки в Запорізькій області – Генштаб

Альона Мазуренко Середа, 23 серпня 2023, 09:36
Захисники мають успіх і закріплюються біля Новопрокопівки в Запорізькій області – Генштаб
фото зі сторінки Генштабу

Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що захисники мали успіх у напрямку Новопрокопівки в Запорізькій області, закріплюються на досягнутих рубежах.

Джерело: ГенштабMilitary Media Center 

Деталі: За його словами, сили оборони України продовжують наступ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

В напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки захисники мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

 
скриншот deepstatemap

Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви.

Також сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Тривають важкі бої.

Нагадаємо: 

  • 21 серпня в Міноборони повідомляли, що військові мають успіх в напрямку південно-східніше Роботиного Запорізької області, там триває планова бойова робота.
  • 22 серпня речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що військові мали успіх у напрямку Роботиного Запорізької області на південному фронті.
  • 22 cерпня українські оборонці із 47 бригади з боєм увійшла у село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців, росіяни обстрілюють село із артилерії.

Теми: війнаЗапорізька область
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