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У Харківській області посилюють мобілізацію – ОВА

Олена РощінаП'ятниця, 25 серпня 2023, 16:01
У Харківській області посилюють мобілізацію – ОВА
Нарада щодо мобілізації на Харківщині, фото Харківської ОВА

У Харківській області посилюють мобілізаційні заходи, повідомив заступник начальника Харківської обладміністрації  Роман Семенуха під час міжвідомчої наради з питань реалізації заходів мобілізації.

Джерело: Харківська обласна військова адміністрація

Пряма мова Семенухи: "З метою виконання планів, поставлених державою, Харківська обласна військова адміністрація посилює свою співпрацю з регіональним центром комплектування та соціальної підтримки у напрямку здійснення мобілізаційних заходів. Також продовжуємо всіляко допомагати нашим захисникам і захисницям".

Деталі: У робочій зустрічі взяли участь т.в.о. начальника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, представники територіальних управлінь СБУ, ДБР, Національної поліції, районних ТЦК, а також голови районних військових адміністрацій та громад регіону.

Учасники міжвідомчої наради обговорили кроки співпраці між органами, які сприяють або здійснюють мобілізаційні заходи на території Харківської області.

Також вони намітили кроки щодо створення на території районних військових адміністрацій та населених пунктів регіону комісій з розгляду питань, пов'язаних із посиленням мобілізаційних заходів.

Цьому передувало: 23 серпня президент Володимир Зеленський зізнався, що військові просили його дозволити мобілізовувати більше людей на війну. 

25 серпня керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що Росія розглядає можливість додатково призвати 450 тисяч людей до свого війська. 

Теми: мобілізаціяХарківська областьТЦК
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