В Харьковской области усиливают мобилизацию – ОВА

Совещание по мобилизации на Харьковщине, фото Харьковской ОВА

В Харьковской области усиливают мобилизационные мероприятия, сообщил заместитель начальника Харьковской обладминистрации Роман Семенуха во время межведомственного совещания по вопросам реализации мероприятий мобилизации.

Источник: Харьковская областная военная администрация

Прямая речь Семенухи: "С целью выполнения планов, поставленных государством, Харьковская областная военная администрация усиливает свое сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки в направлении осуществления мобилизационных мероприятий. Также продолжаем всячески помогать нашим защитникам и защитницам".

Детали: В рабочей встрече приняли участие в.и.о. начальника Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, представители территориальных управлений СБУ, ГБР, Национальной полиции, районных ТЦК, а также главы районных военных администраций и общин региона.

Участники межведомственного совещания обсудили шаги сотрудничества между органами, которые способствуют или осуществляют мобилизационные мероприятия на территории Харьковской области.

Также они наметили шаги по созданию на территории районных военных администраций и населенных пунктов региона комиссий по рассмотрению вопросов, связанных с усилением мобилизационных мероприятий.

Этому предшествовало: 23 августа президент Владимир Зеленский признался, что военные просили его разрешить мобилизировать больше людей на войну.

25 августа руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия рассматривает возможность дополнительно призвать 450 тысяч человек в свою армию.