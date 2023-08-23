Зеленський: Військові просять дати можливість мобілізовувати більше
Середа, 23 серпня 2023, 18:03
Військове командування закликало президента України дозволити мобілізовувати більше людей на війну.
Джерело: президент Володимир Зеленський на пресконференції в рамках "Кримської платформи"
Деталі: Журналістка запитала голову держави, чи буде посилення або прискорення мобілізації, враховуючи контрнаступ і втрати, і чи будуть "служити всі".
Президент не дав прямої відповіді.
Пряма мова Зеленського: "Скажу відверто, військові до мене звернулися з цим, щоб дати можливість більше мобілізовувати... Все. Більше поки що не можу вам нічого сказати".
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Передісторія:
- 11 серпня президент Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони України щодо результатів перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Тоді було вирішено звільнити всіх обласних "військкомів" (керівників ТЦК), а на їх місце призначати бойових офіцерів.
- Зеленський також анонсував рішення щодо військово-лікарських комісій, бо "багато проблем через неякісну роботу ВЛК".
- 17 серпня Зеленський підписав указ із рекомендаціями РНБО до головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного звільнити всіх обласних голів ТЦК.
- 22 серпня оперативники проводили по всій країні понад 200 обшуків у медичних закладах і територіальних центрах комплектування.
- За результатами понад 200 обшуків у ТЦК для документування корупційних схем ухилення від призову Нацполіція вилучила більше 10 000 медичних справ.