Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Військові просять дати можливість мобілізовувати більше

Олена РощінаСереда, 23 серпня 2023, 18:03
Зеленський: Військові просять дати можливість мобілізовувати більше
Володимир Зеленський, скриншот із відеотрансляції телемарафону "Єдині новини"

Військове командування закликало президента України дозволити мобілізовувати більше людей на війну.

Джерело: президент Володимир Зеленський на пресконференції в рамках "Кримської платформи"

Деталі: Журналістка запитала голову держави, чи буде посилення або прискорення мобілізації, враховуючи контрнаступ і втрати, і чи будуть "служити всі".

Президент не дав прямої відповіді. 

Пряма мова Зеленського: "Скажу відверто, військові до мене звернулися з цим, щоб дати можливість більше мобілізовувати... Все. Більше поки що не можу вам нічого сказати".

Читайте також: Як в Україні проходить мобілізація та на яких етапах виникають проблеми – розбір УП

Передісторія: 

Теми: мобілізаціявійнаВоєнний станЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський призначив нового представника у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Усі новини...
мобілізація
Обшуки у ТЦК і ВЛК: поліція вилучила більше 10 000 медичних справ
"Що більше твій окоп схожий на могилу, то більше шансів вижити". Що рятує, дратує, дивує і тішить бійців на фронті
Розвідка Естонії: РФ намагатиметься утриматися від мобілізації, але вербуватиме контрактників
Останні новини
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
10:46
Реформи за мільярди: що Україна пообіцяла МВФ зробити у 2024 році
10:44
Зеленський призначив нового представника у Раді
10:31
США домовляються з Японією про ракети для ЗРК Patriot, щоб допомогти Україні – WP
10:21
Голова "Київміськбуду" звільнився
10:11
Українці хочуть швидкого покарання корупціонерів − КМІС
10:10
Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшили до $37,3 мільярдів − Марченко
10:09
фотоЗ Волл-стріт на передову: історія парамедикині, яка покинула роботу у найбільшому банку США та пішла на фронт
09:50
У чат-боті зі ШІ Copilot від Microsoft можна буде створювати музику
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
Усі новини...
Реклама: