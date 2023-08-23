Зеленський: Військові просять дати можливість мобілізовувати більше

Військове командування закликало президента України дозволити мобілізовувати більше людей на війну.

Джерело: президент Володимир Зеленський на пресконференції в рамках "Кримської платформи"

Деталі: Журналістка запитала голову держави, чи буде посилення або прискорення мобілізації, враховуючи контрнаступ і втрати, і чи будуть "служити всі".

Президент не дав прямої відповіді.

Пряма мова Зеленського: "Скажу відверто, військові до мене звернулися з цим, щоб дати можливість більше мобілізовувати... Все. Більше поки що не можу вам нічого сказати".

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