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Зеленський: Військові просять дати можливість мобілізовувати більше

Олена РощінаСереда, 23 серпня 2023, 18:03
Зеленський: Військові просять дати можливість мобілізовувати більше
Володимир Зеленський, скриншот із відеотрансляції телемарафону "Єдині новини"

Військове командування закликало президента України дозволити мобілізовувати більше людей на війну.

Джерело: президент Володимир Зеленський на пресконференції в рамках "Кримської платформи"

Деталі: Журналістка запитала голову держави, чи буде посилення або прискорення мобілізації, враховуючи контрнаступ і втрати, і чи будуть "служити всі".

Президент не дав прямої відповіді. 

Пряма мова Зеленського: "Скажу відверто, військові до мене звернулися з цим, щоб дати можливість більше мобілізовувати... Все. Більше поки що не можу вам нічого сказати".

Читайте також: Як в Україні проходить мобілізація та на яких етапах виникають проблеми – розбір УП

Передісторія: 

Теми: мобілізаціявійнаВоєнний станЗеленський
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