Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

По всій Україні вдруге за день оголошували повітряну тривогу: знову злітали МіГи

"Українська правда"П'ятниця, 25 серпня 2023, 18:56
По всій Україні вдруге за день оголошували повітряну тривогу: знову злітали МіГи
ЛІТАК МІГ-31К З РАКЕТОЮ "КИНДЖАЛ" НА ПІДВІСЦІ, ФОТО: KREMLIN.RU

Приблизно з 18:00 до 18:40 по всій Україні вдруге за годину оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили, що в Росії злетіли винищувачі МіГ-31К.

Джерело: онлайн мапа попереджень, Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Деталі: Повітряні сили повідомили, що в Україні ракетна небезпека, оскільки було зафіксовано зліт російських МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" в Нижегородській області РФ.

Цей літак є основним носієм російських гіперзвукових ракет "Кинджал".

Що передувало: Приблизно з 17:00 до 17:30 в усіх областях України також лунала повітряна тривога. Загроза – та сама.

Теми: повітряна тривогаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Аудит всіх напрямів та українське оборонне виробництво – Умєров розповів про плани Міноборони

США оголосили про надання Україні снарядів зі збідненим ураном і ще багато чого

Українці вимагають у Зеленського ветувати закон про закриті декларації: петиція має 25 тисяч підписів

Зведення Генштабу: Сили оборони йдуть у наступ на Мелітопольському напрямку та під Бахмутом

Будуть консультації: Зеленський ще не вирішив, чи ветувати закон про декларування

Помер український вчений і релігієзнавець Ігор Козловський

Усі новини...
повітряна тривога
Повітряну тривогу оголошували по всій Україні: в РФ злітали носії "Кинджалів"
По всій Україні годину тривала повітряна тривога
Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку в низці областей
Останні новини
02:52
Корнієнко бідкається через закриті декларації, хоча сам за це голосував
02:19
На Сумщині працює ППО
01:35
Єпископи УГКЦ зустрілись із Папою Римським і пояснили, чим він образив українців
00:42
Група "Шахедів" летить на Одещину − повітряні сили
00:27
Вчені виростили модель людського ембріона без сперми та яйцеклітини
00:27
Умєров хоче цифровізувати роботу ВЛК та ввести електронний військовий квиток
23:59
Сотні російських спортсменів змінили громадянство, Мінспорту РФ зменшує цю цифру
23:48
Кулеба обговорив з Блінкеном надання Україні ATACMS: Опція залишається відкритою
23:44
Зеленський: Маємо нові оборонні і політичні домовленості і готуємо ще
23:42
Рак молодшає: онкологи проаналізували дані пацієнтів
Усі новини...
Реклама: