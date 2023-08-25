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По всій Україні вдруге за день оголошували повітряну тривогу: знову злітали МіГи

"Українська правда"П'ятниця, 25 серпня 2023, 18:56
По всій Україні вдруге за день оголошували повітряну тривогу: знову злітали МіГи
ЛІТАК МІГ-31К З РАКЕТОЮ "КИНДЖАЛ" НА ПІДВІСЦІ, ФОТО: KREMLIN.RU

Приблизно з 18:00 до 18:40 по всій Україні вдруге за годину оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили, що в Росії злетіли винищувачі МіГ-31К.

Джерело: онлайн мапа попереджень, Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Деталі: Повітряні сили повідомили, що в Україні ракетна небезпека, оскільки було зафіксовано зліт російських МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" в Нижегородській області РФ.

Цей літак є основним носієм російських гіперзвукових ракет "Кинджал".

Що передувало: Приблизно з 17:00 до 17:30 в усіх областях України також лунала повітряна тривога. Загроза – та сама.

Теми: повітряна тривогаУкраїна
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