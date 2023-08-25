По всей Украине второй раз за день объявили воздушную тревогу: взлетел МиГ-31К
Пятница, 25 августа 2023, 18:56
Примерно с 18:00 до 18:40 по всей Украине второй раз за час объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы сообщили, что в России взлетели истребители МиГ-31К.
Источник: онлайн карта предупреждений, Воздушные силы ВСУ в Telegram
Детали: Воздушные силы сообщили, что в Украине ракетная опасность, поскольку был зафиксирован взлет российских МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области РФ.
Этот самолет является основным носителем российских гиперзвуковых ракет "Кинжал".
Что предшествовало: Примерно с 17:00 до 17:30 во всех областях Украины также звучала воздушная тревога. Угроза - та же самая.