По всей Украине второй раз за день объявили воздушную тревогу: взлетел МиГ-31К

Примерно с 18:00 до 18:40 по всей Украине второй раз за час объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы сообщили, что в России взлетели истребители МиГ-31К.

Источник: онлайн карта предупреждений, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Воздушные силы сообщили, что в Украине ракетная опасность, поскольку был зафиксирован взлет российских МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области РФ.

Этот самолет является основным носителем российских гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Что предшествовало: Примерно с 17:00 до 17:30 во всех областях Украины также звучала воздушная тревога. Угроза - та же самая.