Україна вдарила по гвардійській бригаді ЧФ в окупованому Криму – ГУР

Місце удару по окупантах в Криму, фото google maps

У ГУР повідомили, що українські війська 25 серпня завдали удару по 126-й окремій гвардійській бригаді берегової оборони Чорноморського флоту РФ.

Джерело: LIGA.net з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова

Деталі: За його словами, бригада базується в селі Перевальне в тимчасово окупованому Криму, було завдано удару.

Дослівно: "Інформацію підтверджуємо, ураження було. Це не перший удар по 126-й бригаді. Як в останньому інтерв'ю заявив [начальник ГУР] генерал-майор Кирило Буданов: Україна тепер може завдавати ураження і реалізовувати операції в будь-якій точці окупованого Криму. Там найближчим часом буде також багато новин".

Деталі: Юсов зазначив, що фото та відео удару немає, а підтвердженням може слугувати те, що ця інформація стала публічною з російських ресурсів.

Наразі відомо про загиблих та поранених окупантів, але інформація потребує уточнення, повідомив Юсов.

Близько 10 ранку telegram-канал "Крымский ветер" повідомив про удар по 126-й бригаді РФ.

Читач каналу заявляв про трьох загиблих та "дуже багато" поранених, яких привезли до Сімферопольського шпиталю на вулиці Горького.

Перевальне розташоване у Сімферопольському районі Криму. Відстань від нього до найближчих контрольованих Україною територій на правому березі становить близько 275 км, на лівому – понад 300 км.

Передісторія:

24 серпня під час нічної висадки українських захисників в тимчасово окупованому Криму замайорів державний прапор.

За повідомленням ГУР, під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта. В результаті, противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку. Всі цілі та задачі виконано. По завершенні спецоперації українські оборонці без втрат залишили місце подій.