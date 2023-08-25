Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна вдарила по гвардійській бригаді ЧФ в окупованому Криму – ГУР

"Українська правда"П'ятниця, 25 серпня 2023, 19:40
Україна вдарила по гвардійській бригаді ЧФ в окупованому Криму – ГУР
Місце удару по окупантах в Криму, фото google maps

У ГУР повідомили, що українські війська 25 серпня завдали удару по 126-й окремій гвардійській бригаді берегової оборони Чорноморського флоту РФ. 

Джерело: LIGA.net з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова

Деталі: За його словами, бригада базується в селі Перевальне в тимчасово окупованому Криму, було завдано удару.

Дослівно: "Інформацію підтверджуємо, ураження було. Це не перший удар по 126-й бригаді. Як в останньому інтерв'ю заявив [начальник ГУР] генерал-майор Кирило Буданов: Україна тепер може завдавати ураження і реалізовувати операції в будь-якій точці окупованого Криму. Там найближчим часом буде також багато новин".

Деталі: Юсов зазначив, що фото та відео удару немає, а підтвердженням може слугувати те, що ця інформація стала публічною з російських ресурсів.

Наразі відомо про загиблих та поранених окупантів, але інформація потребує уточнення, повідомив Юсов.

Близько 10 ранку telegram-канал "Крымский ветер" повідомив про удар по 126-й бригаді РФ. 

Читач каналу заявляв про трьох загиблих та "дуже багато" поранених, яких привезли до Сімферопольського шпиталю на вулиці Горького.

Перевальне розташоване у Сімферопольському районі Криму. Відстань від нього до найближчих контрольованих Україною територій на правому березі становить близько 275 км, на лівому – понад 300 км.

Передісторія:

24 серпня під час нічної висадки українських захисників в тимчасово окупованому Криму замайорів державний прапор.

За повідомленням ГУР, під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта. В результаті, противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку. Всі цілі та задачі виконано. По завершенні спецоперації українські оборонці без втрат залишили місце подій.

Теми: КримдеокупаціявійнаЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський призначив нового представника у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Усі новини...
Крим
СБУ та ЗСУ ударили дронами по бригаді росіян в Криму. Джерела УП кажуть про десятки вбитих та поранених
У День Незалежності окупаційний суд відправив трьох активістів у Криму до СІЗО
У Росії заявили про атаку 42 безпілотників на Крим
Останні новини
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитуванння
11:05
ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
10:47
Blue Origin Безоса запустила першу ракету після аварії у вересні 2022 року
10:46
Реформи за мільярди: що Україна пообіцяла МВФ зробити у 2024 році
10:44
Зеленський призначив нового представника у Раді
10:40
Курс валют на 20 грудня: гривня продовжує слабнути щодо долара та євро
10:31
США домовляються з Японією про ракети для ЗРК Patriot, щоб допомогти Україні – WP
10:25
Toshiba виключили з лістингу на Токійській біржі
Усі новини...
Реклама: