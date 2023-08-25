Україна вдарила по гвардійській бригаді ЧФ в окупованому Криму – ГУР
У ГУР повідомили, що українські війська 25 серпня завдали удару по 126-й окремій гвардійській бригаді берегової оборони Чорноморського флоту РФ.
Джерело: LIGA.net з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова
Деталі: За його словами, бригада базується в селі Перевальне в тимчасово окупованому Криму, було завдано удару.
Дослівно: "Інформацію підтверджуємо, ураження було. Це не перший удар по 126-й бригаді. Як в останньому інтерв'ю заявив [начальник ГУР] генерал-майор Кирило Буданов: Україна тепер може завдавати ураження і реалізовувати операції в будь-якій точці окупованого Криму. Там найближчим часом буде також багато новин".
Деталі: Юсов зазначив, що фото та відео удару немає, а підтвердженням може слугувати те, що ця інформація стала публічною з російських ресурсів.
Наразі відомо про загиблих та поранених окупантів, але інформація потребує уточнення, повідомив Юсов.
Близько 10 ранку telegram-канал "Крымский ветер" повідомив про удар по 126-й бригаді РФ.
Читач каналу заявляв про трьох загиблих та "дуже багато" поранених, яких привезли до Сімферопольського шпиталю на вулиці Горького.
Перевальне розташоване у Сімферопольському районі Криму. Відстань від нього до найближчих контрольованих Україною територій на правому березі становить близько 275 км, на лівому – понад 300 км.
Передісторія:
24 серпня під час нічної висадки українських захисників в тимчасово окупованому Криму замайорів державний прапор.
За повідомленням ГУР, під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта. В результаті, противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку. Всі цілі та задачі виконано. По завершенні спецоперації українські оборонці без втрат залишили місце подій.