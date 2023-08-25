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Украина ударила по гвардейской бригаде ЧФ в оккупированном Крыму – ГУР

"Украинская правда"Пятница, 25 августа 2023, 19:40
Украина ударила по гвардейской бригаде ЧФ в оккупированном Крыму – ГУР
Место удара по оккупантам в Крыму, фото google maps

В ГУР сообщили, что украинские войска 25 августа нанесли удар по 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота РФ.

Источник: LIGA.net со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова

Детали: По его словам, бригада базируется в селе Перевальное во временно оккупированном Крыму, где и был нанесен удар.

Дословно: "Информацию подтверждаем, поражение было. Это не первый удар по 126-й бригаде. Как в последнем интервью заявил [начальник ГУР] генерал-майор Кирилл Буданов: Украина теперь может наносить поражения и реализовывать операции в любой точке оккупированного Крыма. Там в ближайшее время будет также много новостей".

Детали: Юсов отметил, что фото и видео удара нет, а подтверждением может служить то, что эта информация стала публичной с российских ресурсов.

Известно о погибших и раненых оккупантах, но информация требует уточнения, сообщил Юсов.

Около 10 утра telegram-канал "Крымский ветер" сообщил об ударе по 126-й бригаде РФ. 

Читатель канала заявлял о трех погибших и "очень много" раненых, которых привезли в Симферопольский госпиталь на улице Горького.

Перевальное находится в Симферопольском районе Крыма. Расстояние от него до ближайших контролируемых Украиной территорий на правом берегу составляет около 275 км, на левом - более 300 км.

Предыстория:

24 августа во время ночной высадки украинских защитников во временно оккупированном Крыму взвился государственный флаг.

По сообщению ГУР, во время выполнения задания украинские защитники вступили в боестолкновение с подразделениями оккупанта. В результате, противник понес потери среди личного состава, уничтожена вражеская техника. Все цели и задачи выполнены. По завершении спецоперации украинские защитники без потерь покинули место событий.

Темы: КрымдеоккупациявойнаВооруженные силы
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