Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Криму вночі замайорів прапор України – ГУР

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 24 серпня 2023, 13:02
У Криму вночі замайорів прапор України – ГУР
Скрін з відео ГУР

Під час нічної висадки українських захисників в тимчасово окупованому Криму замайорів державний прапор.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України 

Деталі: ГУР підтвердило, що вночі спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк.

Дослівно: "Під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта. В результаті, противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку. Також в українському Криму знову замайорів державний прапор.

Всі цілі та задачі виконано. По завершенні спецоперації українські оборонці без втрат залишили місце подій".

Більше деталей: У ГУР зазначають, що окупаційна адміністрація Криму не коментує події, незважаючи на масові звернення місцевих жителів. Єдине повідомлення стосується начебто "знищення боєприпасів за встановленим графіком". 

Джерела УП у розвідці підкреслили, що спецоперація у Криму триває.

Дослівно ГУР: "Українські Сили оборони і надалі надаватимуть окупантам допомогу в знищенні боєприпасів, техніки та живої сили".

Передісторія: 

  • Зранку "Крим.Реалії" із посиланням на місцевих жителів та джерела в розвідці повідомили, що на мисі Тарханкут в окупованому Криму вранці стався бій за участю плавзасобів та авіації. Бій, за інформацією ЗМІ, був біля села Маяк.
  • Telegram-канал Baza стверджує, що лунали гучні простріли, які чули в кемпінгу в Оленівці, що неподалік Маяка. Коли люди вийшли подивитися, то за 10 метрів від берега вони побачили два гумові човни, у яких перебувало приблизно 10 осіб. Потім пролунало ще кілька пострілів, але вже з автоматичної зброї. Люди на човнах попливли. 
  • Пізніше у ГУР підтвердили, що підрозділи української розвідки здійснили висадку на півострові в межах спецоперації.

Теми: Кримрозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шурма назвав Коломойського замовником розслідування Bihus.Info, там відповіли

Слід Авакова: журналісти з’ясували, хто володіє Telegram-каналом "Труха"

Зеленський звільнив голову Донецької ОВА Кириленка

МЗС відреагувало на слова Путіна про єврейське походження Зеленського

Блінкен у середу приїде до Києва – ЗМІ

Російський пілот, який перегнав в Україну Мі-8, отримає пів мільйона доларів

Усі новини...
ГУРівці висадились у Криму в рамках спецоперації – Юсов
Буданов про нещодавні вибухи біля Керченського мосту: Ціль була інша
Табір Вагнера в Білорусі активно демонтують
По всій Україні годину тривала повітряна тривога
Останні новини
21:31
Економічні новини 5 вересня: повернення обов’язкового декларування для чиновників та підозра Фрідману
21:13
Кулеба пояснив, чому не можна домовлятися про мир з Путіним: Нема довіри
21:02
У Києві вимкнули газ 15 тисячам мешканців: кияни заявлють про шантаж зі сторони "Київгазу"
20:59
Шурма назвав Коломойського замовником розслідування Bihus.Info, там відповіли
20:36
Слід Авакова: журналісти з’ясували, хто володіє Telegram-каналом "Труха"
20:34
інформатикаНайдорожчі стадіони в час війни: на які арени витратили найбільше бюджетних коштів
20:31
Зеленський звільнив голову Донецької ОВА Кириленка
20:25
Уряд схвалив законопроєкт, який скасовує мораторій на проведення податкових перевірок
20:18
Арахамія обіцяє, що його, керівництва Ради та багатьох колег декларації будуть відкритими
20:18
СБУ підозрює членів Нацкомісії з цінних паперів у лобіюванні інтересів "Фрідом Фінанс"
Усі новини...
Реклама: