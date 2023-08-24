У Криму вночі замайорів прапор України – ГУР

Під час нічної висадки українських захисників в тимчасово окупованому Криму замайорів державний прапор.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України

Деталі: ГУР підтвердило, що вночі спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк.

Дослівно: "Під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта. В результаті, противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку. Також в українському Криму знову замайорів державний прапор.

Всі цілі та задачі виконано. По завершенні спецоперації українські оборонці без втрат залишили місце подій".

Більше деталей: У ГУР зазначають, що окупаційна адміністрація Криму не коментує події, незважаючи на масові звернення місцевих жителів. Єдине повідомлення стосується начебто "знищення боєприпасів за встановленим графіком".

Джерела УП у розвідці підкреслили, що спецоперація у Криму триває.

Дослівно ГУР: "Українські Сили оборони і надалі надаватимуть окупантам допомогу в знищенні боєприпасів, техніки та живої сили".

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