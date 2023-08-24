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У Криму вночі замайорів прапор України – ГУР

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 24 серпня 2023, 13:02
У Криму вночі замайорів прапор України – ГУР
Скрін з відео ГУР

Під час нічної висадки українських захисників в тимчасово окупованому Криму замайорів державний прапор.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України 

Деталі: ГУР підтвердило, що вночі спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк.

Дослівно: "Під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта. В результаті, противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку. Також в українському Криму знову замайорів державний прапор.

Всі цілі та задачі виконано. По завершенні спецоперації українські оборонці без втрат залишили місце подій".

Більше деталей: У ГУР зазначають, що окупаційна адміністрація Криму не коментує події, незважаючи на масові звернення місцевих жителів. Єдине повідомлення стосується начебто "знищення боєприпасів за встановленим графіком". 

Джерела УП у розвідці підкреслили, що спецоперація у Криму триває.

Дослівно ГУР: "Українські Сили оборони і надалі надаватимуть окупантам допомогу в знищенні боєприпасів, техніки та живої сили".

Передісторія: 

  • Зранку "Крим.Реалії" із посиланням на місцевих жителів та джерела в розвідці повідомили, що на мисі Тарханкут в окупованому Криму вранці стався бій за участю плавзасобів та авіації. Бій, за інформацією ЗМІ, був біля села Маяк.
  • Telegram-канал Baza стверджує, що лунали гучні простріли, які чули в кемпінгу в Оленівці, що неподалік Маяка. Коли люди вийшли подивитися, то за 10 метрів від берега вони побачили два гумові човни, у яких перебувало приблизно 10 осіб. Потім пролунало ще кілька пострілів, але вже з автоматичної зброї. Люди на човнах попливли. 
  • Пізніше у ГУР підтвердили, що підрозділи української розвідки здійснили висадку на півострові в межах спецоперації.

Теми: Кримрозвідка
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