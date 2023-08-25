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В Україні втретє за вечір оголошували тривогу – злітав МіГ

Альона Мазуренко П'ятниця, 25 серпня 2023, 20:30
В Україні втретє за вечір оголошували тривогу – злітав МіГ
СКРИНШОТ З ALERTS.IN.UA

Станом на 20.21 по всій території України оголошували повітряну тривогу. Захисники зафіксували зліт ворожого МиГ-31К. Згодом тривогу скасували.

Джерело: карта тривог

Деталі: Станом на 20.21 повітряні сили зафіксували черговий зліт ворожого МиГ-31К.

Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку по всій території країни.

Це була третя повітряна тривога за вечір 25 серпня. 

 

Нагадаємо: 

  • Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в Україні ракетна небезпека, оскільки було зафіксовано зліт російських винищувачів МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" в Нижегородській області РФ.

Теми: повітряна тривога
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