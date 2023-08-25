В Україні втретє за вечір оголошували тривогу – злітав МіГ
П'ятниця, 25 серпня 2023, 20:30
Станом на 20.21 по всій території України оголошували повітряну тривогу. Захисники зафіксували зліт ворожого МиГ-31К. Згодом тривогу скасували.
Джерело: карта тривог
Деталі: Станом на 20.21 повітряні сили зафіксували черговий зліт ворожого МиГ-31К.
Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку по всій території країни.
Це була третя повітряна тривога за вечір 25 серпня.
Нагадаємо:
- Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в Україні ракетна небезпека, оскільки було зафіксовано зліт російських винищувачів МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" в Нижегородській області РФ.