В Украине третий раз за вечер объявляли тревогу – взлетал МиГ
Пятница, 25 августа 2023, 20:30
По состоянию на 20.21 по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Защитники зафиксировали взлет вражеского МиГ-31К. Позже тревогу отменили.
Источник: карта тревог
Детали: По состоянию на 20.21 воздушные силы зафиксировали очередной взлет вражеского МиГ-31К.
Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности по всей территории страны.
Это была третья воздушная тревога за вечер 25 августа.
Напомним:
- Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что в Украине ракетная опасность, поскольку был зафиксирован взлет российских истребителей МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области РФ.