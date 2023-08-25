В Украине третий раз за вечер объявляли тревогу – взлетал МиГ

По состоянию на 20.21 по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Защитники зафиксировали взлет вражеского МиГ-31К. Позже тревогу отменили.

Источник: карта тревог

Детали: По состоянию на 20.21 воздушные силы зафиксировали очередной взлет вражеского МиГ-31К.

Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности по всей территории страны.

Это была третья воздушная тревога за вечер 25 августа.

Напомним: