СБУ та ЗСУ ударили дронами по бригаді росіян в Криму. Джерела УП кажуть про десятки вбитих та поранених

Українські захисники спільно з СБУ завдали удар групою дронів по 126 бригаді Чорноморського флоту РФ, яка базується в селі Перевальне в тимчасово окупованому Криму. Наразі можна говорити про кілька десятків вбитих та поранених росіян.

Джерело: поінформовані співрозмовники УП в СБУ

Дослівно: "Сьогоднішній (25 серпня - ред.) удар по 126 бригаді Чорноморського флоту РФ - спільна спецоперація військової контррозвідки СБУ та ЗСУ.

По окупантах успішно відпрацювали безпілотники".

Деталі: Точну кількість дронів не називають, але відзначають, що це була група БПЛА.

Співрозмовники УП зазначають, що наразі вже точно можна говорити про кілька десятків вбитих та поранених росіян.

Було уражено й місця зберігання боєприпасів.

Також зазнала серйозних пошкоджень військова техніка.

За словами джерела, окупанти виявилися неготовими до спецоперації СБУ та ЗСУ: "Нашим безпілотникам вдалося обійти всі системи захисту ворога".

В СБУ прогнозують ще більше "сюрпризів" для окупантів у майбутньому.

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