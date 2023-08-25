Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

СБУ та ЗСУ ударили дронами по бригаді росіян в Криму. Джерела УП кажуть про десятки вбитих та поранених

"Українська правда", Альона Мазуренко П'ятниця, 25 серпня 2023, 21:35
СБУ та ЗСУ ударили дронами по бригаді росіян в Криму. Джерела УП кажуть про десятки вбитих та поранених
фото, надане джерелом УП

Українські захисники спільно з СБУ завдали удар групою дронів по 126 бригаді Чорноморського флоту РФ, яка базується в селі Перевальне в тимчасово окупованому Криму. Наразі можна говорити про кілька десятків вбитих та поранених росіян.

Джерело: поінформовані співрозмовники УП в СБУ

Дослівно: "Сьогоднішній (25 серпня - ред.) удар по 126 бригаді Чорноморського флоту РФ - спільна спецоперація військової контррозвідки СБУ та ЗСУ.

По окупантах успішно відпрацювали безпілотники".

Деталі: Точну кількість дронів не називають, але відзначають, що це була група БПЛА.

Співрозмовники УП зазначають, що наразі вже точно можна говорити про кілька десятків вбитих та поранених росіян.

Було уражено й місця зберігання боєприпасів.

Також зазнала серйозних пошкоджень військова техніка.

За словами джерела, окупанти виявилися неготовими до спецоперації СБУ та ЗСУ: "Нашим безпілотникам вдалося обійти всі системи захисту ворога".

В СБУ прогнозують ще більше "сюрпризів" для окупантів у майбутньому.

Нагадаємо: 

  • У ГУР повідомили, що українські війська 25 серпня завдали удару по 126-й окремій гвардійській бригаді берегової оборони Чорноморського флоту РФ. 

Теми: КримвійнаСБУрозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоУ Ростові-на-Дону прогриміли вибухи, влада окупантів каже про дрони

Єпископи УГКЦ зустрілись із Папою Римським і пояснили, чим він образив українців

Умєров хоче цифровізувати роботу ВЛК та ввести електронний військовий квиток

Аудит всіх напрямів та українське оборонне виробництво – Умєров розповів про плани Міноборони

США оголосили про надання Україні снарядів зі збідненим ураном і ще багато чого

Українці вимагають у Зеленського ветувати закон про закриті декларації: петиція має 25 тисяч підписів

Усі новини...
Україна вдарила по гвардійській бригаді ЧФ в окупованому Криму – ГУР
До вбивства Пригожина може бути причетний російський шпигун, який отруїв Скрипалів – ЗМІ
В Україні оголошували шосту повітряну тривогу за вечір
Останні новини
06:52
Генштаб підтверджує: ЗСУ мають частковий успіх на південь від Бахмута
06:13
Вже у третій російській області заявили про атаку БЛПА
05:50
відеоСША вперше передадуть Україні гроші, конфісковані в російських олігархів
05:36
Російські військові мають проблеми з виготовленням ракет і шин − ISW
04:38
фото, відеоМер Москви заявив про атаку безпілотника, який нібито збили
04:17
ЗСУ просунулися і витіснили росіян з позицій на південь від Бахмута − ISW
03:55
відеоУ Ростові-на-Дону прогриміли вибухи, влада окупантів каже про дрони
02:52
Корнієнко бідкається через закриті декларації, хоча сам за це голосував
02:19
На Сумщині працює ППО
01:35
Єпископи УГКЦ зустрілись із Папою Римським і пояснили, чим він образив українців
Усі новини...
Реклама: