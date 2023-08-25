СБУ та ЗСУ ударили дронами по бригаді росіян в Криму. Джерела УП кажуть про десятки вбитих та поранених
Українські захисники спільно з СБУ завдали удар групою дронів по 126 бригаді Чорноморського флоту РФ, яка базується в селі Перевальне в тимчасово окупованому Криму. Наразі можна говорити про кілька десятків вбитих та поранених росіян.
Джерело: поінформовані співрозмовники УП в СБУ
Дослівно: "Сьогоднішній (25 серпня - ред.) удар по 126 бригаді Чорноморського флоту РФ - спільна спецоперація військової контррозвідки СБУ та ЗСУ.
По окупантах успішно відпрацювали безпілотники".
Деталі: Точну кількість дронів не називають, але відзначають, що це була група БПЛА.
Співрозмовники УП зазначають, що наразі вже точно можна говорити про кілька десятків вбитих та поранених росіян.
Було уражено й місця зберігання боєприпасів.
Також зазнала серйозних пошкоджень військова техніка.
За словами джерела, окупанти виявилися неготовими до спецоперації СБУ та ЗСУ: "Нашим безпілотникам вдалося обійти всі системи захисту ворога".
В СБУ прогнозують ще більше "сюрпризів" для окупантів у майбутньому.
Нагадаємо:
- У ГУР повідомили, що українські війська 25 серпня завдали удару по 126-й окремій гвардійській бригаді берегової оборони Чорноморського флоту РФ.