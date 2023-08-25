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СБУ с ВСУ ударили дронами по бригаде россиян в Крыму. Источники УП говорят о десятках убитых и раненых

"Украинская правда", Алена МазуренкоПятница, 25 августа 2023, 21:35
СБУ с ВСУ ударили дронами по бригаде россиян в Крыму. Источники УП говорят о десятках убитых и раненых
снимок, предоставленный источником УП

Украинские защитники совместно с СБУ нанесли удар группой дронов по 126 бригаде Черноморского флота РФ, которая базируется в селе Перевальное во временно оккупированном Крыму. Сейчас можно говорить о нескольких десятках убитых и раненых россиян.

Источник: информированные собеседники УП в СБУ

Дословно: "Сегодняшний (25 августа - ред.) удар по 126 бригаде Черноморского флота РФ - совместная спецоперация военной контрразведки СБУ и ВСУ.

По оккупантам успешно отработали беспилотники".

Детали: Точное количество дронов не называют, но отмечают, что это была группа БПЛА.

Собеседники УП отмечают, что сейчас уже точно можно говорить о нескольких десятках убитых и раненых россиян.

Были поражены и места хранения боеприпасов.

Также получила серьезные повреждения военная техника.

По словам источника, оккупанты оказались не готовы к спецоперации СБУ и ВСУ: "Нашим беспилотникам удалось обойти все системы защиты врага".

В СБУ прогнозируют еще больше "сюрпризов" для оккупантов в будущем.

Напомним: 

  • В ГУР сообщили, что украинские войска 25 августа нанесли удар по 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота РФ.

Темы: КрымвойнаСБУразведка
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