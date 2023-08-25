Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ с ВСУ ударили дронами по бригаде россиян в Крыму. Источники УП говорят о десятках убитых и раненых

"Украинская правда", Алена МазуренкоПятница, 25 августа 2023, 21:35
СБУ с ВСУ ударили дронами по бригаде россиян в Крыму. Источники УП говорят о десятках убитых и раненых
снимок, предоставленный источником УП

Украинские защитники совместно с СБУ нанесли удар группой дронов по 126 бригаде Черноморского флота РФ, которая базируется в селе Перевальное во временно оккупированном Крыму. Сейчас можно говорить о нескольких десятках убитых и раненых россиян.

Источник: информированные собеседники УП в СБУ

Дословно: "Сегодняшний (25 августа - ред.) удар по 126 бригаде Черноморского флота РФ - совместная спецоперация военной контрразведки СБУ и ВСУ.

По оккупантам успешно отработали беспилотники".

Детали: Точное количество дронов не называют, но отмечают, что это была группа БПЛА.

Собеседники УП отмечают, что сейчас уже точно можно говорить о нескольких десятках убитых и раненых россиян.

Были поражены и места хранения боеприпасов.

Также получила серьезные повреждения военная техника.

По словам источника, оккупанты оказались не готовы к спецоперации СБУ и ВСУ: "Нашим беспилотникам удалось обойти все системы защиты врага".

В СБУ прогнозируют еще больше "сюрпризов" для оккупантов в будущем.

Напомним: 

  • В ГУР сообщили, что украинские войска 25 августа нанесли удар по 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота РФ.

Темы: КрымвойнаСБУразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Украина ударила по гвардейской бригаде ЧФ в оккупированном Крыму – ГУР
К убийству Пригожина может быть причастен российский шпион, отравивший Скрипалей – СМИ
В Украине объявляли шестую воздушную тревогу за вечер
Последние новости
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
Все новости...
Реклама: