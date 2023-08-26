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Україна і Канада розпочали переговори про безпекові гарантії

"Українська правда"Субота, 26 серпня 2023, 00:28
Україна і Канада розпочали переговори про безпекові гарантії
ПРАПОРИ УКРАЇНИ І КАНАДИ. фото Getty Images

Україна розпочала переговори з Канадою щодо укладення двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій, які передбачені спільною декларацією G7 про підтримку України.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram 

Пряма мова: "Канада стала третьою після Сполучених Штатів Америки та Великої Британії країною Групи семи (G7), із якою Україна почала відповідні переговори, і продовжила позитивну динаміку виконання досягнутих нашою державою безпекових домовленостей із ключовими міжнародними партнерами.

Двосторонні гарантії безпеки, які Україна має отримати вже зараз, зроблять нашу країну більш захищеною ще до набуття повноправного членства в НАТО.

Гарантії безпеки для України мають бути дієвими й слугувати перехідним етапом на шляху нашої держави до членства в Альянсі – єдиної найнадійнішої на сьогодні гарантії безпеки".

Деталі: Єрмак зазначив, що здійснює координацію перемовин, а перший раунд переговорів провів заступник голови ОПУ Ігор Жовква.

Нагадаємо: Країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо гарантій безпеки для України. Лідери узгодили не конкретні параметри гарантій безпеки, а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

Теми: КанадаУкраїна
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