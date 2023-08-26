Украина и Канада начали переговоры о гарантиях безопасности

Украина начала переговоры с Канадой о заключении двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности, которые предусмотрены совместной декларацией G7 о поддержке Украины.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь: "Канада стала третьей после Соединенных Штатов Америки и Великобритании страной Группы семи (G7), с которой Украина начала соответствующие переговоры, и продолжила положительную динамику выполнения достигнутых нашим государством договоренностей по безопасности с ключевыми международными партнерами.

Двусторонние гарантии безопасности, которые Украина должна получить уже сейчас, сделают нашу страну более защищенной еще до обретения полноправного членства в НАТО.

Гарантии безопасности для Украины должны быть действенными и служить переходным этапом на пути нашего государства к членству в Альянсе - единственной надежной на сегодня гарантии безопасности".

Детали: Ермак отметил, что осуществляет координацию переговоров, а первый раунд переговоров провел заместитель председателя ОПУ Игорь Жовква.

Напомним: Страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по гарантиям безопасности для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры гарантий безопасности, а их рамку, конкретные же двусторонние договоры будут подписаны позже.