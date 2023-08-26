Росіяни за добу 19 разів обстріляли Сумщину

Протягом 25 серпня російські окупанти здійснили 19 обстрілів населених пунктів Сумської області, зафіксовано 164 вибухи.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Есманській громаді здійснено обстріл з РСЗВ (31 вибух).

По Шалигинській громаді ворог бив з мінометів (38 вибухів) та артилерії (3 вибухи).

По Хотінській громаді росіяни здійснили скидання з БпЛА ВОГу (1 вибух) та обстріли з танку (5 вибухів) та мінометів (14 вибухів).

У Білопільській громаді зафіксовано обстріл з мінометів (10 вибухів), АГС (5 вибухів) і танку (6 вибухів).

Ворог скинув 9 мін на територію Середино-Будської громади.

У Краснопільській громаді були мінометні обстріли (27 вибухів) та обстріл з АГС (15 вибухів).

Попередньо обійшлося без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.