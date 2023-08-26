Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни за добу 19 разів обстріляли Сумщину

"Українська правда"Субота, 26 серпня 2023, 02:43
Росіяни за добу 19 разів обстріляли Сумщину
Ілюстративне фото ОВА

Протягом 25 серпня російські окупанти здійснили 19 обстрілів населених пунктів Сумської області, зафіксовано 164 вибухи.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Есманській громаді здійснено обстріл з РСЗВ (31 вибух).

По Шалигинській громаді ворог бив з мінометів (38 вибухів) та артилерії (3 вибухи).

По Хотінській громаді росіяни здійснили скидання з БпЛА ВОГу (1 вибух) та обстріли з танку (5 вибухів) та мінометів (14 вибухів).

У Білопільській громаді зафіксовано обстріл з мінометів (10 вибухів), АГС (5 вибухів) і танку (6 вибухів).

Ворог скинув 9 мін на територію Середино-Будської громади.

У Краснопільській громаді були мінометні обстріли (27 вибухів) та обстріл з АГС (15 вибухів).

Попередньо обійшлося без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Теми: Сумська областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський призначив нового представника у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Усі новини...
Сумська область
Обстріли Сумщини: за добу – майже 270 вибухів
Ворог атакував Сумщину: за добу – 120 вибухів
Міністр: Школа в Ромнах знищена, укриття в ній - ціле
Останні новини
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитуванння
11:05
ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
10:47
Blue Origin Безоса запустила першу ракету після аварії у вересні 2022 року
10:46
Реформи за мільярди: що Україна пообіцяла МВФ зробити у 2024 році
10:44
Зеленський призначив нового представника у Раді
10:40
Курс валют на 20 грудня: гривня продовжує слабнути щодо долара та євро
10:31
США домовляються з Японією про ракети для ЗРК Patriot, щоб допомогти Україні – WP
10:25
Toshiba виключили з лістингу на Токійській біржі
Усі новини...
Реклама: