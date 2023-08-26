Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни за добу 19 разів обстріляли Сумщину

"Українська правда"Субота, 26 серпня 2023, 02:43
Росіяни за добу 19 разів обстріляли Сумщину
Ілюстративне фото ОВА

Протягом 25 серпня російські окупанти здійснили 19 обстрілів населених пунктів Сумської області, зафіксовано 164 вибухи.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Есманській громаді здійснено обстріл з РСЗВ (31 вибух).

По Шалигинській громаді ворог бив з мінометів (38 вибухів) та артилерії (3 вибухи).

По Хотінській громаді росіяни здійснили скидання з БпЛА ВОГу (1 вибух) та обстріли з танку (5 вибухів) та мінометів (14 вибухів).

У Білопільській громаді зафіксовано обстріл з мінометів (10 вибухів), АГС (5 вибухів) і танку (6 вибухів).

Ворог скинув 9 мін на територію Середино-Будської громади.

У Краснопільській громаді були мінометні обстріли (27 вибухів) та обстріл з АГС (15 вибухів).

Попередньо обійшлося без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Теми: Сумська областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото Російські "Шахеди" впали і вибухнули на території Румунії − МЗС

Резніков подав заяву про відставку. Умєров готується замінити його

Пілот Кузьмінов, який перевіз в Україну Мі-8, закликає росіян наслідувати його приклад

Зеленський закликав Раду ухвалити законопроєкти для відкриття переговорів з ЄС

Коломойський фігурує в матеріалах слідства як громадянин Ізраїлю та Кіпру – Лещенко

Резніков: Стандарти НАТО – не головне для прийняття до Альянсу

Усі новини...
Сумська область
Обстріли Сумщини: за добу – майже 270 вибухів
Ворог атакував Сумщину: за добу – 120 вибухів
Міністр: Школа в Ромнах знищена, укриття в ній - ціле
Останні новини
11:58
Прокуратура веде тяжбу з Приватбанком за землі в Буковелі
11:55
Румунія заперечує, що російські "Шахеди" вибухнули на її території
11:53
Прикордонники фіксували детонацію двох "Шахедів" у Румунії і поінформували колег
11:28
фотоЗСУ будуть використовувати дрони SAKER SCOUT зі штучним інтелектом
11:18
На Волині собака під час грози заліз в авто чужих людей: допомагали рятувальники
11:15
Цього тижня суди розглянуть 3 справи за участю Коломойського и Боголюбова проти Приватбанку
11:02
фото Російські "Шахеди" впали і вибухнули на території Румунії − МЗС
11:00
У Бундестазі заявили, що єдиний, хто блокує поставку Taurus Україні – це Шольц
10:45
Попри війну, в Україні спостерігається зростання підприємництва
10:43
Окупанти понад 1300 разів вдарили по лінії зіткнення на Донеччині: є загиблий і поранені − ОВА
Усі новини...
Реклама: