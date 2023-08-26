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Россияне за сутки 19 раз обстреляли Сумскую область

"Украинская правда"Суббота, 26 августа 2023, 02:43
Россияне за сутки 19 раз обстреляли Сумскую область
Иллюстративное фото ОВА

В течение 25 августа российские оккупанты совершили 19 обстрелов населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 164 взрыва.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Эсманской громаде осуществлен обстрел из РСЗО (31 взрыв).

По Шалыгинской громаде враг бил из минометов (38 взрывов) и артиллерии (3 взрыва).

По Хотинской громаде россияне осуществили сброс с БпЛА ВОГа (1 взрыв) и обстрелы из танка (5 взрывов) и минометов (14 взрывов).

В Белопольской громаде зафиксирован обстрел из минометов (10 взрывов), АГС (5 взрывов) и танка (6 взрывов).

Враг сбросил 9 мин на территорию Середино-Будской громады.

В Краснопольской громаде были минометные обстрелы (27 взрывов) и обстрел из АГС (15 взрывов).

Предварительно обошлось без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Темы: Сумская областьобстрел
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