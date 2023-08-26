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Московські аеропорти призупиняли роботу – росЗМІ

"Українська правда"Субота, 26 серпня 2023, 04:06
Московські аеропорти призупиняли роботу – росЗМІ
ФОТО: САЙТ ВНУКОВО

У столиці Росії вночі 26 серпня тимчасово закривали на приймання і виліт літаків аеропорти "Внуково", "Шереметьєво" і "Домодєдово".

Джерело: російські пропагандистські видання "ТАСС" і "РИА Новости" з посиланням на авіаслужби

Деталі: Зазначається, що щонайменше 24 авіарейси затримано і 8 скасовано у трьох московських аеропортах.

Близько 4-ї години російські медіа повідомили про відновлення роботи московських аеропортів.

Теми: Росіяаеропорт
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