Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Московські аеропорти призупиняли роботу – росЗМІ

"Українська правда"Субота, 26 серпня 2023, 04:06
Московські аеропорти призупиняли роботу – росЗМІ
ФОТО: САЙТ ВНУКОВО

У столиці Росії вночі 26 серпня тимчасово закривали на приймання і виліт літаків аеропорти "Внуково", "Шереметьєво" і "Домодєдово".

Джерело: російські пропагандистські видання "ТАСС" і "РИА Новости" з посиланням на авіаслужби

Деталі: Зазначається, що щонайменше 24 авіарейси затримано і 8 скасовано у трьох московських аеропортах.

Близько 4-ї години російські медіа повідомили про відновлення роботи московських аеропортів.

Теми: Росіяаеропорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото Російські "Шахеди" впали і вибухнули на території Румунії − МЗС

Резніков подав заяву про відставку. Умєров готується замінити його

Пілот Кузьмінов, який перевіз в Україну Мі-8, закликає росіян наслідувати його приклад

Зеленський закликав Раду ухвалити законопроєкти для відкриття переговорів з ЄС

Коломойський фігурує в матеріалах слідства як громадянин Ізраїлю та Кіпру – Лещенко

Резніков: Стандарти НАТО – не головне для прийняття до Альянсу

Усі новини...
Росія
Окупанти воюють в районі Роботиного без ротацій і підкріплень – ISW
Окупанти повертають на лінію фронту раніше "евакуйованих" мирних мешканців – ЦНС
У Росії заявили про збиття безпілотника на підльоті до Москви
Останні новини
11:58
Прокуратура веде тяжбу з Приватбанком за землі в Буковелі
11:55
Румунія заперечує, що російські "Шахеди" вибухнули на її території
11:53
Прикордонники фіксували детонацію двох "Шахедів" у Румунії і поінформували колег
11:28
фотоЗСУ будуть використовувати дрони SAKER SCOUT зі штучним інтелектом
11:18
На Волині собака під час грози заліз в авто чужих людей: допомагали рятувальники
11:15
Цього тижня суди розглянуть 3 справи за участю Коломойського и Боголюбова проти Приватбанку
11:02
фото Російські "Шахеди" впали і вибухнули на території Румунії − МЗС
11:00
У Бундестазі заявили, що єдиний, хто блокує поставку Taurus Україні – це Шольц
10:45
Попри війну, в Україні спостерігається зростання підприємництва
10:43
Окупанти понад 1300 разів вдарили по лінії зіткнення на Донеччині: є загиблий і поранені − ОВА
Усі новини...
Реклама: