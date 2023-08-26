Московські аеропорти призупиняли роботу – росЗМІ
Субота, 26 серпня 2023, 04:06
У столиці Росії вночі 26 серпня тимчасово закривали на приймання і виліт літаків аеропорти "Внуково", "Шереметьєво" і "Домодєдово".
Джерело: російські пропагандистські видання "ТАСС" і "РИА Новости" з посиланням на авіаслужби
Деталі: Зазначається, що щонайменше 24 авіарейси затримано і 8 скасовано у трьох московських аеропортах.
Близько 4-ї години російські медіа повідомили про відновлення роботи московських аеропортів.