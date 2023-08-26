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Московские аэропорты приостанавливали работу – росСМИ

"Украинская правда"Суббота, 26 августа 2023, 04:06
Московские аэропорты приостанавливали работу – росСМИ
ФОТО: САЙТ ВНУКОВО

В столице России ночью 26 августа временно закрывали на прием и вылет самолетов аэропорты "Внуково", "Шереметьево" и "Домодедово".

Источник: российские пропагандистские издания "ТАСС" и "РИА Новости" со ссылкой на авиаслужбы

Детали: Отмечается, что по меньшей мере 24 авиарейса задержаны и 8 отменены в трех московских аэропортах.

Около 4 часов российские медиа сообщили о возобновлении работы московских аэропортов.

Темы: Росcияаэропорт
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