Московские аэропорты приостанавливали работу – росСМИ
Суббота, 26 августа 2023, 04:06
В столице России ночью 26 августа временно закрывали на прием и вылет самолетов аэропорты "Внуково", "Шереметьево" и "Домодедово".
Источник: российские пропагандистские издания "ТАСС" и "РИА Новости" со ссылкой на авиаслужбы
Детали: Отмечается, что по меньшей мере 24 авиарейса задержаны и 8 отменены в трех московских аэропортах.
Около 4 часов российские медиа сообщили о возобновлении работы московских аэропортов.