В столице России ночью 26 августа временно закрывали на прием и вылет самолетов аэропорты "Внуково", "Шереметьево" и "Домодедово".

Источник: российские пропагандистские издания "ТАСС" и "РИА Новости" со ссылкой на авиаслужбы

Детали: Отмечается, что по меньшей мере 24 авиарейса задержаны и 8 отменены в трех московских аэропортах.

Около 4 часов российские медиа сообщили о возобновлении работы московских аэропортов.