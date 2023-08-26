Окупанти повертають на лінію фронту раніше "евакуйованих" мирних мешканців – ЦНС

Російські загарбники почали повертати додому мешканців населених пунктів, які розташовані безпосередньо на лінії зіткнення. Людей хочуть використати як "живий щит".

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Росіяни розпочали деевакуацію мешканців Токмаку й Василівки, яких раніше депортували у Бердянськ.

Також гауляйтери оголосили про відкриття шкіл на лінії зіткнення, попри розміщення у них армії РФ".

Деталі: У Спротиві зазначили, що ворог скористався "евакуацією", щоби паспортизувати мешканців, оскільки лише за наявності російського громадянства люди могли отримати помешкання та соціальні виплати.

"Тепер же їх примусово повертають у домівки, де ведуться бойові дії", – повідомили у ЦНС.