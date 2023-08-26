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Окупанти повертають на лінію фронту раніше "евакуйованих" мирних мешканців – ЦНС

"Українська правда"Субота, 26 серпня 2023, 04:22
Окупанти повертають на лінію фронту раніше евакуйованих мирних мешканців – ЦНС
ОКУПАНТ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З GETTY IMAGES

Російські загарбники почали повертати додому мешканців населених пунктів, які розташовані безпосередньо на лінії зіткнення. Людей хочуть використати як "живий щит".

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Росіяни розпочали деевакуацію мешканців Токмаку й Василівки, яких раніше депортували у Бердянськ.

Також гауляйтери оголосили про відкриття шкіл на лінії зіткнення, попри розміщення у них армії РФ".

Деталі: У Спротиві зазначили, що ворог скористався "евакуацією", щоби паспортизувати мешканців, оскільки лише за наявності російського громадянства люди могли отримати помешкання та соціальні виплати.

"Тепер же їх примусово повертають у домівки, де ведуться бойові дії", – повідомили у ЦНС.

Теми: Росіяокупація
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